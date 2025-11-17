Entrevista a Sergi Cardona: "La Copa es el camino más corto para el Villarreal para ganar un título y ese es mi sueño"

Rebosa profesionalismo por los cuatro costados. Serio, implicado, inteligente y con el discurso bien claro, denotando un elevado nivel cultural. A medida que coge confianza se va soltando, sacando esa mirada y esa sonrisa que le desenmascara como uno de los pícaros del vestuario del Villarreal CF, al igual que su mejor amigo Alberto Moleiro, con el que compartió cuatro maravillosos años en la Unión Deportiva Las Palmas.

Cuando tiene unos días de permiso, como es el caso debido al parón liguero por la ventana FIFA de noviembre, aprovecha para escaparse a su Lloret de Mar natal, en la costa gerundense, más en esta época del año en la que el número de turistas se reduce considerablemente. Sergi Cardona (08/07/1999) se formó desde los 8 años en la cantera del Gimnàstic de Tarragona y en 2020 fue fichado por Las Palmas para su filial.

Ahora, en su segunda campaña en Vila-real, el catalán es un jugador más hecho, maduro y que incluso ya ha estado en alguna prelista de la selección española. El talentoso lateral recibió a Mediterráneo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp para analizar la prácticamente temporada y media que lleva en el Submarino a gran nivel.

Sergi Cardona atendió a 'Mediterráneo' en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal CF. / ERIK PRADAS PUIG

El lateral izquierdo amarillo elogia el potencial de la plantilla, tiene claro del nivel del equipo y advierte de los propósitos que tienen el equipo, cuerpo técnico y dirigentes en el presente ejercicio, recalcando la ambición de un Villarreal que, según el lloretenc, está capacitado para ganar a cualquiera e incluso para volver a levantar algún título esta campaña.

-¿Cómo fue su infancia en Lloret, tenía club de pequeño?

-Crecí en Lloret con el Girona y el Barcelona muy cerca, era un poco lo que tenía en casa, aunque siempre estuve muy influenciado por mi abuelo, que era del Espanyol. Luego, con 8 años me fui a la cantera del Gimnàstic de Tarragona, y debo reconocer que el Nàstic es un club que siempre llevo muy dentro.

-¿Qué quedó de aquel extremo o delantero que ahora es lateral de primer nivel en la élite?

-Cuando eres pequeño, por tus condiciones físicas, te prueban en varias posiciones. Yo jugué de extremo y de delantero, pero una vez empecé en fútbol once sí que empecé ya a jugar de lateral, en algunas ocasiones de centrocampista de banda, pero la verdad es que desde siempre me afiancé como lateral.

-¿A qué futbolista admiraba o tenía como referente en su etapa formativa?

-Nunca he tenido un espejo muy claro en el que reflejarme. Pero sí que es verdad que yo crecí con el Barça de Guardiola y Jordi Alba era un poco el referente, o incluso Marcelo el del Real Madrid, era en los que más me fijaba. Pero nunca he tenido así un perfil de jugador que haya dicho quiero ser igual que él. Obviamente ese referente era Messi, pero eso ya es otro nivel.

-No elige malos destinos, todos de costa. Lloret de Mar, Tarragona, Las Palmas... ¿Cómo se vive en Vila-real y en la provincia de Castellón? Teniendo en cuenta que está viviendo en Benicàssim.

-La verdad es que se vive muy bien, muy tranquilo en toda la provincia en general. Además, tengo la posibilidad de estar cerca de mi familia y de mis amigos. Es una realidad que la calidad de vida que hay aquí y la calidad que hay para sacar un buen rendimiento a un futbolista no la hay en muchos sitios.

-Confiésenos una cosa. ¿Es Alberto Moleiro el mejor amigo de Sergi Cardona en el vestuario?

-Sí, sí (risas). Ya lo era antes de que él viniera al Villarreal. Con Alberto me unen muchas cosas. Hemos crecido los dos personalmente y futbolísticamente juntos, también hemos pasado momentos duros juntos, y también muchos momentos bonitos aquí y en nuestra etapa en Las Palmas. Yo a Alberto le quiero un montón y estoy más feliz que él de que esté aquí en este club y de lo bien que le va en el Villarreal.

-¿Qué porcentaje tiene de que Moleiro fichara por el Submarino?

-Jajaja. Puede que bastante. Yo el año pasado ya le apretaba mucho, le convencía para que viniera, desde el club siempre me preguntaban por él, de que cómo estaba Alberto y demás... Obviamente yo solo tengo buenas palabras hacia él. Y cuando se dio esa posibilidad, pues yo como él, el más feliz de tenerlo aquí.

-Afronta su segunda campaña en el Submarino, en todo un club campeón de Europa League, ambicioso y con una plantilla de primer nivel. ¿Qué compañero le ha sorprendido más?

-Desde fuera se ve, pero desde dentro, mucho más. Quien más me ha sorprendido es Gerard Moreno. Para mí, Gerard es un jugador diferencial, de un nivel superior y que me encantaría que todo el mundo pudiera verle como se aplica en el día a día, de la manera como entrena, que trabaja como el que más... Incluso lo acabas odiando cuando entrenas contra él. En los reducidos lo gana todo, en las posesiones... Cuando te toca en el otro equipo es bastante odioso.

-¿Y qué le ha sorprendido más del Villarreal como club?

-El Villarreal es un club especial. Desde la familiaridad que tiene, porque está muy unido a su pueblo y a su gente, y que te hacen sentir como uno más de la familia o del pueblo. Creo que es un club que está haciendo las cosas muy bien para crecer, para poder expandirse, para poder ser top a nivel Europeo y a nivel mundial. Pienso que lo está haciendo sin perder esa esencia de su origen, de su gente, de la cercanía que tiene el club con todo el mundo. Y creo que están en el camino ideal para crecer.

-Año de Champions y año de tres competiciones. ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado?

-El objetivo del club es, obviamente, poder repetir el disputar la Champions la próxima temporada. Nadie lo oculta y es una premisa que tenemos clara. Considero que es muy importante para el club año tras año poder disputar competiciones europeas, y más si es jugar la Liga de Campeones. Nosotros le damos mucha importancia a LaLiga sobretodo por eso, porque al final el seguir quedando entre os cuatro o cinco primeros es lo que te da el que el club vuelva a estar en el top europeo y eso hace crecer a un club.

-Son ahora terceros, a tiro del Barça y cerca del líder, Real Madrid. ¿Se puede soñar con LaLiga?

-Es muy complicado. Creo que no es lo que debemos tener en mente. Eso sí, hay que aprovechar las buenas dinámicas y el equipo está en muy buen momento. Estamos en sumando muchos puntos y todos esos puntos que vayas logrando te sirven para estar arriba y refuerzan mucho el trabajo del equipo. Yo siempre digo que al final la Liga es lo que te marca el nivel de un equipo, porque tienes que tener mucha regularidad durante todo el año.

-Aquí se dice que la Copa del Rey es la asignatura pendiente del Villarreal. ¿Este año es posible?

-Claro que es posible ganar la Copa. Nosotros vamos a tomarnos cada partido como si fuera el último. La Copa creo que es una competición que ahora al principio es un poco jodida porque tienes que ir a campos difíciles, en los que te mides a equipos de menor categoría pero que te compiten y te lo ponen difícil, pero al final es el camino más corto para conseguir un título. Si somos capaces de superar estas primeras rondas, luego nos podemos plantar en unos cuartos de final o semifinales, y el poder jugar una final de Copa o poder ganarla, la verdad es que es un sueño para mí.

-Su evolución desde que llegó ha sido espectacular.

-Más bueno no se si podría haber sido este año y medio. La verdad es que soy muy feliz aquí, tanto yo como mi familia. Ha superado las expectativas con las que venía, con la posibilidad de jugar Champions y tener tantos minutos. El balance es muy positivos que refuerza todo el trabajo que hay detrás y me refuerza para seguir e incluso en pensar en mejorarlo a poder ser.

-Fue incluido en alguna prelista de la selección española absoluta. ¿Se ve algún día con España?

-Sí. Yo me veo en la selección y se que soy capaz de poder llegar. Pero al final no depende de mí, por lo que no me ofusco ni lo tengo muy presente porque creo que esas cosas llegan como consecuencia de hacer las cosas bien repetidamente y durante mucho tiempo con tu club. Entonces, lo que depende de mí es estar bien, intentar entrenar al máximo, jugar al máximo y mi nivel al final dirá, mediante la decisión de un seleccionador, si tengo ese nivel para jugar con la selección.

-¿Notó mucho el salto de venir a un club como el Villarreal?

-Evidentemente para mí era un salto importante fichar por el Villarreal, pero yo siempre he confiado mucho en mí y en mis capacidades. Además, tanto el club como el míster me dieron la confianza necesaria y cierto es que cuando la sientes, para un jugador es fundamental. Te sientes capaz de todo.

-¿Qué decimos de esos cantos de sirena que le sitúan en la Premier League o en un club de nivel top en España o Europa?

-Es algo a lo que no le suelo prestar mucha atención, porque al final todo ese ruido te desvía un poco de lo que es tu día a día y tu camino. Obviamente se siente cuando hablan de uno o sientes que hay interés de otros clubs, pero intento no perder mucha energía en todo eso y centrarme el mi trabajo. Al final, si existe ese ruido también significa que estás haciendo las cosas bien, entonces lo que debo hacer es seguir haciendo las cosas bien y continuar mejorando. En el fútbol hay que tener presente que un día todo el mundo te quiere y al otro día, todo el mundo te ha olvidado. No hay que perder las perspectiva.

-¿Cómo está viendo el papel del equipo en Champions?

No hemos tenido suerte, porque exceptuando el partido de Chipre, hemos competido bien en todos los partidos de Champions contra rivales de élite europea. Merecemos más puntos de los que tenemos, pero mirar atrás sirve de poco. El equipo tiene margen de maniobra y nivel para optar a clasificarse, porque el Villarreal está capacitado para ganarle a cualquiera.

-¿Qué pasó en Chipre?

-El equipo no estuvo al nivel que puede dar en un partido de Champions. Ellos llegaron una vez, marcaron y se echaron atrás, y así es complicado, ya que compitieron bien y no pudimos levantar el resultado. La plantilla terminó muy jodida, porque nos salió todo al revés y sabemos que podemos dar un nivel infinitamente superior al que dimos. Pero lo positivo fue la reacción ante el Espanyol, volviendo a mostrar nuestro nivel y dejando claro que aprendimos de lo que nos pasó en Chipre. No podemos permitir que vuelva a ocurrir.

-¿Con qué club se ha encontrado desde que llegó y qué opina del nivel de la plantilla de este Villarreal?

-Cuando llegué el año pasado rápidamente me di cuenta de la familiaridad que tiene este club, de la cercanía de todo el mundo con el equipo, así como el nivel tan alto primero de la plantilla y después del club como tal, de las facilidades que te dan a nivel de entrenamiento, de rendimiento, de tranquilidad para trabajar y de confianza. Al final, un jugador llega al Villarreal y está en un contexto ideal si quieres crecer y si quieres ser mejor futbolista.

-Y junto a ello, ¿le sorprende la ambición de la entidad?

-Sí, sí, desde luego. Yo desde que llegué, de lo que más me sorprendió es que entras en el vestuario y lo primero de lo que te hablan los compañeros y los miembros del cuerpo técnico es de que hay que meterse en Champions, de que hay que ganar tantos partidos... Enseguida percibes esa ambición que tiene el club, porque al final aquí están acostumbrados a ganar y a disputar competiciones europeas.