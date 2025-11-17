El Villarreal B recibirá al Nàstic mermado de efectivos... ¿Qué jugadores le faltan a Albelda?

Tras no poder puntuar en su partido de la 12ª jornada el Grupo 2 de Primera Federación, el Villarreal B recibirá al Gimnàstic de Tarragona este viernes, a las 19.00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, y lo hará con tres bajas.

A la ya conocida del mediapunta colombiano Luis Quintero, por lesión, se van a unir ahora dos futbolistas sancionados. El central oscense Ismael Sierra vio la quinta amarilla en el campo del conjunto aragonés SD Tarazona, y en ese mismo partido, el mediocentro senegalés Alassane Diatta vio dos amarillas y fue expulsado del campo en el minuto 56. Aunque ya con una amarilla, el senegalés también hubiese descansado al estar apercibido de suspensión.

El técnico David Albelda dirige al Villarreal. / Juan Francisco Roca

Las alternativas de Albelda

En un principio, la baja de Sierra en el eje de la defensa será suplida por el central argentino Lautaro Spatz, recuperado de su lesión. Mientras que para el centro del campo, Cheikh Thiam sería una solución para cubrir la baja de Alassane Diatta, hombre indispensable en el centro del campo del filial amarillo que dirige David Albelda.

Este partido contra el Nàstic llegará tras la derrota ante el Tarazona (2-1), que cortó una racha de dos triunfos consecutivos.