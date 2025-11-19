Las 'locuras' de los aficionados del Villarreal: Endhoven, Bruselas, Düsseldorf o Colonia para llegar a Dortmund

28 de agosto. 18.00 de la tarde. Nervios e ilusión. Arranca el sorteo de la Champions. Tottenham fuera, Juventus en casa, Manchester City en casa, Pafos fuera…¡y Borussia Dortmund en Signal Iduna Park! Varios aficionados del Villarreal abren el WhatsApp excitados y envían un audio por el grupo de sus amigos: «Eh, que mos anem a Dortmund» «Si, veure el mur groc és un somni», responde otro.

El subidón inicial abre inmediatamente las páginas webs de vuelos para trazar el itinerario: «Valencia-Dortmund». Error. No hay conexiones directas y los más impulsivos tiran de astucia para trazar un Plan B. La opción más sensata es localizar una ciudad cercana y barata, aunque ya puestos hay quienes deciden rizar el rizo y convertir el viaje en una escapada internacional: ¿Y si nos vamos a Holanda o Bélgica?

Desplazamiento masivo

De los aproximadamente 1.000 aficionados que arroparán al Submarino el próximo martes (21.00 horas), unos 220 viajarán en el vuelo organizado por la Agrupación de Penyas, cuya llegada será en Colonia. El gran grueso, sin embargo, se buscó la vida por su cuenta y en Mediterráneo conocemos algunas de las rutas que harán para acompañar al Submarino.

A pesar de la situación en la Champions, con un punto y todavía la herida abierta de la dolorosa derrota contra el Pafos, la afición confía en que el Villarreal reaccione a tiempo y pueda lograr el billete al top 24, lo cual pasa por la conquista de Alemania.

Francisco Cabedo junto a sus amigos en Múnich, en 2022. / MEDITERRÁNEO

A Holanda... y tres ciudades

Francisco Cabedo y David Campayo, ambos de Vila-real, son dos amigos que viajarán mano a mano. "Queríamos que nos tocara el Ajax para ir a Holanda y nos tocó el Borussia que está cerca". El domingo aterrizarán en Eindhoven, una opción escogida por muchos debido a precios asumibles y sus 144 kilómetros de distancia respecto a Dortmund, con la posibilidad de alquilar un coche o desplazarse en tren. "El lunes iremos en coche a Ámsterdam y desde allí, el martes, a Dortmund", explican antes de detallar el motivo de su visita a la capital del país de los tulipanes: «Es la cuna del techno y a mí me gusta mucho. Aprovecharemos para ver dos países: es un dos por uno». Además, comparten la ilusión por vivir un partido de esta magnitud: "Signal Iduna Park es un estadio precioso y Alemania es un país excepcional. Hace cuatro años estuve en Turín y en Liverpool, y fue una experiencia muy grata. Conocemos a gente del poble que también va y nos juntaremos todos". expresa emocionado.

Álex y Alejandro irán a Dortmund desde Barcelona. / MEDITERRÁNEO

¡De Barcelona por 76 euros!

Álex, Alejando y su novia tiraron de ingenio para encontrar una de las mayores gangas. "Desde el aeropuerto de Valencia era una locura y los billetes costaban entre 200 o 300 euros. Decidimos ir a Barcelona en coche y volar a Düsseldorf. Los vuelos nos costaron 76 euros ida y vuelta", precisa Álex.

Al aterrizar, tomarán un tren hacia Dortmund. "Pasaremos tres noches, el lunes será el día de turismo y el martes desde por la mañana toca previa". El miércoles retomarán el camino de vuelta y esperan que sea con los tres puntos en el saco: "Es un estadio al que ya quería ir hace tiempo, y si es para ver al Villarreal en Champions muchísimo mejor", detalla.

Bruselas... y desde Italia

Países Bajos no es el único país puente hasta llegar a Alemania. También lo será Bélgica. Es el caso de Pablo, que viaja junto a su novia y aprovechará para ver a un amigo en Bruselas. Lo más curioso de esta historia es que la hermana de Pablo está de Erasmus en Milán y sí, se desplazará desde Italia. Su avión aterrizará en Dortmund, donde se producirá el reencuentro.

Héctor junto a sus amigos en el viaje a Múnich, en 2022. / MEDITERRÁNEO

Héctor y sus amigos

Cinco amigos de toda la vida de 29 años también optaron por la vía de Eindhoven. A diferencia de Francisco, ellos no viajarán a Ámsterdam, sino que volarán el mismo día del partido: «Una vez lleguemos cogeremos un coche de alquiler y road to Dortmund. Comeremos, haremos la previa y al partido. El miércoles haremos turismo porque volvemos por la tarde».

Héctor Rubio, que estuvo en la gesta del Submarino en Múnich en 2022, visualiza otra heroicidad del Villarreal: «Aunque sea difícil, ¿por qué no? Tengo un pálpito y creo que pasamos. Queremos disfrutar del ambiente futbolero que se respira en ese mítico campo, pero también ganar», aludiendo a que no van solo de turismo.

Punto de encuentro

Una vez allí, el millar de seguidores se reunirán en Wenkers am Markt, punto de encuentro en pleno centro, junto al espectacular mercado navideño, el martes desde las 13.00 para vivir la experiencia junto a la gent del poble. Desde allí partirán hacia Signal Iduna Park en el mayor desplazamiento esta edición, al menos hasta la fecha, porque el Villarreal y está dispuesto a derribar el muro amarillo. Y amb la força de la seva afició.