El partido de 'Miami' entre el Villarreal-Barcelona ya tiene horario

El partido de 'Miami' ya tiene fecha y horario confirmado. El Villarreal CF recibirá al FC Barcelona el domingo 16.15 horas en el Estadio de la Cerámica en el partido correspondiente a la jornada 17ª de LaLiga EA Sports. Paella y partidazo para la afición del Submarino en el último partido del 2025.

No es el mejor horario para la afición, que deberá comerse la paella y con el arroz en el estómago acudirá al estadio para disfrutar de uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga, actualmente el segundo contra el tercer clasificado con solo dos puntos de ventaja para los azulgrana.

Lamine Yamal, Raphinha, Pedri o Lewandowski, entre los muchos jugadores élite del FC Barcelona, retarán al Submarino en el último partido del año en Vila-real, donde los pupilos de Marcelino buscarán dar una alegría a su afición para despedir el 2025.

Sin victorias amarillas desde 2008

En territorio catalán, el Villarreal si ha logrado varias victorias de peso en Barcelona. De hecho, Marcelino ha ganado en sus dos últimas visitas con el memorable 3-5 que acabó con Xavi Hernández anunciando que se marchaba del Barcelona, aunque finalmente decidió continuar, y el 2-3 del pasado curso que certificó el billete para la Champions League esta temporda.

No han sido tan buenos los resultados en casa, ya que desde la temporada 2007/08 no ha conseguido ganar al Barcelona en casa, demasiados años para un Submarino con equipazos y habituado a meterse en Europa durante estos años.