David Albelda, sobre el Villarreal B-Nàstic: "Para ganar a un rival tan duro tenemos que ofrecer nuestra mejor versión"

David Albelda avisó en la previa del partido del Villarreal B contra el Nàstic de Tarragona diciendo que «para ganar este partido hay que ofrecer nuestra mejor versión», a la vez que señaló el conjunto tarraconense «cuenta con una de las plantillas más potentes de este grupo». El encuentro será complicado, aunque el técnico del filial amarillo confía en hacer prevalecer los buenos registros obtenidos en el Mini donde sólo se ha perdió un partido. El Villarreal B-Nàstic será este viernes a las 19.00 horas.

David Albelda, este jueves durante el entrenamiento del Villarreal B en el campo 9. / Juan Francisco Roca

«Nos enfrentamos a una de las plantillas más potentes del grupo, pero estamos preparados para ganar y con las ideas muy claras. En casa somo un equipo poderoso, como buen dicen los números que llevamos», aseguró David Albelda. Abundó diciendo rel rival (Nàstic) que «tiene una plantilla con gente experimentada, viene de disputar la final de la fase de ascenso y mantiene gran parte del bloque de la pasada temporada», destacó el valenciano.

A por todas

El Villarreal B afronta este partido tras la derrota en Tarazona en el descuento. «Ese partido nos tiene que servir para aprender, para saber jugar sin venirte abajo cuando estás en inferioridad numérica. Hicimos muchas cosas bien, pero la expulsión marcó el desarrollo del partido», destacó Albelda.

El filial amarillo afrontará este duelo con las bajas seguras del lesionado Luis Quintero, así como los futbolistas sancionados por un partido Alassane Diatta e Ismael Sierra.