Informe | Los seis españoles del Villarreal que sueñan con jugar el Mundial

Cuando uno es niño y juega a fútbol en el colegio tiene un sueño que destaca sobre el resto: jugar un Mundial con tu país. En el Villarreal CF, sin citaciones en la última lista, hay seis futbolistas que según las circunstancias (estado de forma, lesiones, confianza del seleccionador e incluso la diosa fortuna), tienen alguna opción de entrar en la lista de Luis de la Fuente.

Ayoze, el aval de De la Fuente

Si hay algún jugador del Submarino que cuenta con el aval de Luis de la Fuente es Ayoze Pérez. El delantero del Submarino fue un asiduo la pasada temporada y disputó la Eurocopa de 2024. Cuando llegó al Villarreal, Marcelino fue un visionario y modificó su posición: «Vas a jugar de segundo delantero, más cerca del área y con total libertad de movimientos». Explotó alzando el Zarra en Liga y jugando de 9 con la roja. Una delantera cogida con pinzas que actualmente lidera Mikel Oyarzabal. Morata ha salido de las convocatorias y Samu Omorodion o Borja Iglesias son nueves más puros. Su última participación fue en marzo de 2025, en los cuartos de final de la Nations League ante Portugal.

Las lesiones musculares apartaron a Ayoze de la selección, que tiene el objetivo de volver a ofrecer su mejor versión. Si eso ocurre, probablemente es el jugador del Villarreal con más opciones de representar a España en el Mundial.

Ayoze Pérez, en el entrenamiento de este miércoles del Villarreal. / Villarreal CF

Moleiro, en la recámara

Tiene 22 años, fue importante en la sub-21 y ha ganado mucho peso tercer equipo de LaLiga. Tres requisitos que encajan al dedillo en la filosofía de Luis de la Fuente, quien suele dar bola a los futbolistas han pasado por las categorías inferiores. Los cuatro goles en Liga y el fantástico mes de noviembre le permitió entrar en las quinielas en esta última lista. Eso sí, en la banda izquierda cuenta con jugadores de muchísimo nivel como Nico Williams o Baena.

Gerard Moreno pidió perdón tras anotar el 0-1 al Espanyol. / Agencias

¿Y si Gerard sigue a este nivel?

Con un futbolista tan bueno como Gerard Moreno todo puede pasar. Volvió después de dos meses con un historial de lesiones que no invitaba al optimismo. Cuando el balón volvió a reencontrarse con el 7, el Villarreal cambió la cara en su fútbol ofensivo... y además consiguió ver portería en los últimos tres partidos.

Aunque parezca que ha pasado un mundo, su última convocatoria con España fue en marzo de 2024 con Luis de la Fuente en el cargo. Si Gerard va a más y juega con regularidad, tiene la calidad de sobra ser un candidato.

Rafa Marín, monotorizado en la sub-21

Si vienes de la sub-21 y estás jugando a un gran nivel puedes estar alerta. Es el caso de Rafa Marín, que ha caído de pie en el Villarreal a pesar de la gran competencia con Juan Foyth y Renato Veiga, ambos internacionales. España cuenta con una extensa nómina de centrales (Cubarsí, Huijsen, Vivian, Laporte o Le Normand), pero detrás de estos fijos, si continúa progresando y hay lesiones, quizás podría ser una de las sorpresas.

Comesaña anotó el segundo gol de la noche en el Valencia-Villarreal. / Eduardo Ripoll

Comesaña, competencia extrema

En muchas selecciones, la excelente temporada de Santi Comesaña hubiera tenido el premio merecido de ir convocado, pero España tiene a los mejores centrocampistas del mundo y no ha sido citado a pesar de las ausencias de los lesionados Pedri o Rodri, dos fijos. Por no hablar de los Zubimendi, Fabián, Aleix García, Pablo Barrios, Fornals e incluso Fermín. Además, cuenta con el handicap de que nunca ha ido con la absoluta ni con las inferiores.

Cardona también lo tiene difícil

Comparte muchas similitudes con Comesaña. Nunca ha sido citado y es un perfil bajo que el curso pasado hizo méritos para acudir, pero al igual que en la medular, en el lateral izquierdo también hay overbooking. Marc Cucurella y Álex Grimaldo son los intocables y también se quedan fuera, ni más ni menos, que los titulares del Real Madrid Álvaro Carreras y del Barcelona Alejandro Balde. Incluso José Gaya, que ha perdido protagonismo en los últimos años.

Hay que destacar que en el Mundial de Qatar Yeremy Pino y Pau Francisco Torres fueron los dos jugadores del Villarreal que representaron a España. Para el de 2026, esta es la situación de los groguets.