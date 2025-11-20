El Villarreal crea junto al CEU una cátedra para la investigación aplicada en salud, rendimiento y deporte adaptado

El Villarreal CF es un referente en cuanto a su apuesta y apoyo a la innovación, investigación y todo tipo de estudios vinculados con el deporte. Tal es así que, junto con la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), ambas entidades han creado una cátedra de investigación aplicada en los ámbitos del deporte de alto rendimiento y del deporte adaptado.

El objetivo de esta iniciativa es promover la investigación científica, la innovación y la transferencia para la mejora del rendimiento deportivo profesional y la prevención de lesiones. Además, la Cátedra abordará la actividad física y el deporte adaptados, en colaboración con entidades sociales y deportivas, para promover la inclusión a través del deporte de niños y jóvenes con diversidad funcional.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (d), y el rector de la CEU UCH, Higinio Marín Pedreño (i), han firmado el acuerdo. / Villarreal CF

La rúbrica

El acuerdo para la creación de esta nueva cátedra ha sido suscrito este jueves por el consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, y por el rector de la CEU UCH, Higinio Marín Pedreño, en el acto de presentación de la Cátedra, celebrado en las instalaciones del club.

Los responsables de ambas entidades han destacado el modelo pionero de colaboración universidad–club deportivo que constituye la Cátedra Villarreal CF-CEU UCH, para la generación de evidencia científica transferible a clubes, servicios médicos del ámbito deportivo, federaciones, centros de investigación y a la comunidad académica en su conjunto.

Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal. / Toni Losas

Mejora del rendimiento, para el deporte de élite

Según destaca el director de la Cátedra, Javier Martínez Gramage, profesor adjunto del Departamento de Fisioterapia de la CEU UCH, especialista en biomecánica clínica, análisis del movimiento y fisioterapia deportiva, “esta Cátedra se orienta al estudio integral del deportista desde una perspectiva clínica, del movimiento y de las ciencias ómicas, con el fin de generar conocimiento aplicable tanto al rendimiento deportivo, como a la salud a largo plazo”.

“La Cátedra va a impulsar la innovación basada en la investigación universitaria y la transferencia de este conocimiento a entrenadores, médicos, fisioterapeutas y profesionales de la salud deportiva, para la mejora del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Esta relación entre el ámbito académico y el sector deportivo garantiza la aplicación práctica de los avances científicos al entrenamiento, la recuperación y la longevidad deportiva”, añade el profesor Martínez Gramage.

El profesor del CEU Javier Martínez Gramage, especialista en biomecánica clínica, análisis del movimiento y fisioterapia deportiva. / CEU

Desde la Cátedra Villarreal CF-CEU UCH, junto a la entidad colaboradora Overgenes, se impulsarán investigaciones en tres ámbitos: la biología molecular y la genética del rendimiento y la recuperación; el análisis del microbioma y su influencia en la respuesta metabólica al entrenamiento deportivo; y la biomecánica aplicada a la prevención de lesiones, mediante tecnologías de monitorización y sensores portátiles, o wearables, e inteligencia artificial. Los investigadores de la Cátedra trabajarán con un enfoque multidisciplinar en el desarrollo de un modelo de predicción para apoyar la toma de decisiones clínicas y de rendimiento, integrando datos biomecánicos, biomarcadores genómicos y microbioma, mediante el uso de técnicas de análisis avanzado y machine learning.

Inclusión social, con el deporte adaptado

En el ámbito del deporte adaptado, la nueva Cátedra Villarreal CF-CEU UCH cuenta con el apoyo como entidad colaboradora de A Contracorrent Esport i Oci Adaptat, para promover la investigación sobre sus beneficios en la calidad de vida y el bienestar emocional de los participantes. “Estos resultados se transferirán a la sociedad a través del diseño de programas deportivos dirigidos a niños y jóvenes con diversidad funcional motórica. También se trabajará en el estudio del deporte como herramienta de desarrollo personal, socialización y mejora de la autoestima en personas con movilidad reducida”, destaca el profesor de la CEU UCH, Javier Martínez Gramage, director de esta Cátedra.

La cátedra de Villarreal y CEU tratará la biomecánica clínica, análisis del movimiento y fisioterapia deportiva. / CEU

Equipo multidisciplinar

La Cátedra Villarreal CF-CEU UCH cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales de los ámbitos de la fisioterapia, las ciencias del deporte, la ingeniería biomédica, la biología molecular, la medicina y la farmacia. Este equipo impulsará también un programa continuado de formación y divulgación orientado tanto a la comunidad universitaria, como al entorno profesional del deporte, con actividades en las sedes del club y de la Universidad, en Villarreal, Castellón y Alfara del Patriarca, y en colaboración con entidades locales.