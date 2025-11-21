La crónica: Combate nulo entre Villarreal B y Nàstic en el Mini Estadi (0-0)

En un partido que fue de más a menos, Villarreal B y Nàstic de Tarragona se repartieron en botín. Un poco para cada uno de ellos, aunque de haber merecido alguien la victoria ese fue el filial amarillo que en la primera parte dominó como quiso, dispuso de buenas ocasiones de gol, pero fue incapaz de perforar la bien defendida portería tarraconense.

Joselillo Gaitán, extremo malagueño del conjunto vila-realense, fue el jugador más activo en la primera parte donde el partido estuvo más animado. Estrelló un balón al palo izquierdo de la portería de Rebollo en el minuto 25, y luego lanzó un zambombazo con el esférico estampado en el larguero (min. 36). En la segunda parte, la verdad, ocurrieron muy pocas cosas. La posesión del balón estuvo más repartida y las ocasiones de gol brillaron por su ausencia en ambas porterías.

El once titular del Villarreal B ante el Nástic. / JUAN FRANCISCO ROCA

Fue una lástima que con el gran esfuerzo hecho por el filial amarillo en la primera parte se marchase al descanso con el 0-0 inicial, después de jugar con desparpajo, llevar el control del juego y del balón y de estrellar por dos veces el cuero en los palos de la portería del conjunto tarraconense. Un equipo muy tacaño, muy especulador, en la primera parte que solo apretó en la recta final del primer acto.

El Villarreal B jugó para ganar, pero se le negó en un primer acto de claro color amarillo. Álex Rubio avisó en el minuto 12, en el 25’ el malagueño Joselillo Gaitán estrelló el balón en el palo izquierdo de Rebollo, en el 23’ Facundo Viveros estampó el balón en la espalda de un defensa y en el 36 el zambombazo de Gaitán acabó con el balón repelido por el larguero.

El jugador del Villarreal B persigue al del Nàstic. / JUAN FRANCISCO ROCA

Segundo tiempo

En cambio, la segunda parte estuvo más deslavazada. Con ligero dominio vila-realense, pero con un Nàstic que dio un pequeño paso al frente. La portería tarraconense no se frecuentaba con tanta frecuencia. Los visitantes, pese a ellos, tampoco daban señales de vida. Los minutos iban pasando, el ambiente gélido no animó a la afición a aplaudir en exceso. Por lo tanto, reparto de puntos en el Mini.

El próximo compromiso del Villarreal B será el domingo 30 contra el Juventud Torremolinos en Estadio Municipal El Pozuelo de la localidad malagueña.

Ficha técnica

-0- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko; Moreno, Cheik (Adrián Ruiz, min. 81), Carlos Maciá, Gaitán (Barry, min. 70); Facundo (Hugo López, min. 81) y Álex Rubio.

-0- Nàstic Tarragona: Rebollo; Santos, Alba, Morgado, Moi Delgado (Juncà, min. 81); Montalvo, Óscar Sanz, Álex Jiménez; Pau (Mangel, min. 89), Baselga (Cedric, min. 71) y Jaume Jardí (Juanda, min. 81).

Árbitro: Alexsandar Ivaylov Angelov (Aragonés). Amonestó a los locales Lautaro, Eneko y Rubio; y a los visitantes Morgado y Álex Jiménez.

Campo: Mini Estadi.