En Directo
En directo | Villarreal-Mallorca: El Submarino, a seguir en el pelotón de cabeza
Los de Marcelino vuelven tras el parón y quieren prolongar el excelente momento en la competición doméstica, con el importante duelo en Champions a tres días en Dortmund
Mallorca, Mallorca y Mallorca. Es el pensamiento del Villarreal, que este sábado recibe al conjunto balear en La Cerámica (21.00 horas) con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga y seguir, mínimo, en la tercera posición. Los de Marcelino, que en tres días afrontan un partido clave en Dortmund, no quieren despistes antes de viajar a Alemania.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
¿QUÉ PASÓ EL CURSO PASADO? | El Villarreal se impuso por 4-0 en un vendabal ofensivo del conjunto amarillo, que marcó los cuatro goles entre el minuto 20 y el 30.
ASÍ VE MARCELINO EL PARTIDO ANTE EL MALLORCA | Pincha para leer las declaraciones del técnico asturiano, que no se fía del Mallorca.
BIENVENIDOS AL DIRECTO | Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre el Villarreal y el Mallorca. Los de Marcelino lucharán por sumar tres puntos más y alcanzar los 29, lo que sería el mejor Submarino en Primera División después de trece jornadas.
