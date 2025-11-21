En directo | Villarreal-Mallorca: El Submarino, a seguir en el pelotón de cabeza

Mallorca, Mallorca y Mallorca. Es el pensamiento del Villarreal, que este sábado recibe al conjunto balear en La Cerámica (21.00 horas) con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga y seguir, mínimo, en la tercera posición. Los de Marcelino, que en tres días afrontan un partido clave en Dortmund, no quieren despistes antes de viajar a Alemania.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

¿QUÉ PASÓ EL CURSO PASADO? | El Villarreal se impuso por 4-0 en un vendabal ofensivo del conjunto amarillo, que marcó los cuatro goles entre el minuto 20 y el 30.

ASÍ VE MARCELINO EL PARTIDO ANTE EL MALLORCA | Pincha para leer las declaraciones del técnico asturiano, que no se fía del Mallorca.