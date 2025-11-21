Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

En directo | Villarreal-Mallorca: El Submarino, a seguir en el pelotón de cabeza

Los de Marcelino vuelven tras el parón y quieren prolongar el excelente momento en la competición doméstica, con el importante duelo en Champions a tres días en Dortmund

El Villarreal recibe al Mallorca este sábado.

El Villarreal recibe al Mallorca este sábado. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

Mallorca, Mallorca y Mallorca. Es el pensamiento del Villarreal, que este sábado recibe al conjunto balear en La Cerámica (21.00 horas) con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga y seguir, mínimo, en la tercera posición. Los de Marcelino, que en tres días afrontan un partido clave en Dortmund, no quieren despistes antes de viajar a Alemania.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents