La previa: El Villarreal B confía en que el Mini Estadi sea talismán frente al Nàstic de Tarragona

Prueba exigente para el Villarreal B en el Mini Estadi con la llegada del Nàstic de Tarragona (viernes a las 19.00 horas). Partido que llega tras la dura derrota encajara en el campo de la SD Tarazona hace seis días, tras verse remontado en el marcador en el minuto 100. Las secuelas que dejó esa derrota también son importantes para el equipo entrenado por David Albelda, ya que, aparte del lesionado Luis Quintero, se unen las bajas de los sancionados Ismael Sierra y Alassane Diatta.

Pablo Pascual y Cheik Thiam miran el balón en una acción de la sesión de este jueves. / Juan Francisco Roca

Precisamente el once parece muy claro, aunque la gran duda radicará en el doble pivote. Ver quién es el acompañante del juvenil ilicitano Carlos Maciá, tras la baja por sanción Diatta. Hay hasta tres posibles recambios: Curro Muñoz, Pablo Pascual y Cheik Thiam. Los dos primeros apenas han jugado esta temporada. El tercero de ellos ha salido en las segundas partes cuando se ha tenido prescindir de Diatta o de Maciá.

Rival rocoso

Un rival el que llega hecho para dar el salto al fútbol profesional, tras escapársele el ascenso la pasada temporada, que por el momento también muestra poca regularidad. Lejos de su campo apenas ha sido capaz de ganar un partido y fue el pasado 4 de octubre en su visita al Ibiza (0-2), el resto fueron dos derrotas y dos empates.

El delantero catalán Albert García, durante el entrenamiento de este pasado jueves. / Juan Francisco Roca

El conjunto tarraconense llega con todos sus efectivos disponibles para el nuevo técnico del equipo, Cristóbal Parralo, que cumplirá su segundo encuentro en el Nàstic. Será la octava visita de los tarraconenses a Vila-real. Los anteriores encuentros finalizaron con tres victorias amarillas, dos empates y tres triunfos grana. La última victoria del Villarreal B data de la temporada 2012/13 por 3-1 con goles de Salva Chamorro (dos) y Lucas Viale (pp), más el gol visitante de Pedro Mairata.

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Thiam o Pablo Pascual, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Hugo López; y Álex Rubio.