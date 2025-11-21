La rueda de prensa de Marcelino en cinco claves: el Mallorca, Dortmund, el nivel en Liga, Ayoze y las bajas

Vuelve el fútbol de clubs y el Villarreal afronta este sábado (21.00 horas) un partido importante contra el Mallorca para seguir en el pelotón de la cabeza. Marcelino García Toral valoró la actualidad del Submarino y dejó claro que lo primordial es el duelo ante el conjunto balear, antes del excitante duelo en Champions del próximo martes contra el Borussia Dortmund.

Los internacionales... y Mou es baja

"Tajon, Pepe, Tani e Ilias volverán al entrenamiento de esta tarde. Hemos estado en comunicación con ellos y no tienen ningún problema físico. La única baja va a ser Mou, los demas están todos disponibles. Es muy difícil que estos jugadores participen en el partido de mañana, haremos la alineación con esos jugadores que han venido trabajando".

La Champions, a tres días

"Nosotros desde el principio intentamos dividir las competiciones. Por un lado está la Liga y por otro la Champions. No debe confundirnos, la mejor forma de afrontar el partido de la Champions es ganando. Vamos a ver si somos capaces de seguir desarrollando esos buenos datos en Liga, no solo aguantarlos sino mejorarlos, esa es la idea".

El delantero kosovar del Mallorca Vedat Muriqi (i) celebra su gol durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el RCD Mallorca, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez. (Real Madrid) (Mallorca) / Sergio Pérez / EFE

Análisis del Mallorca

"Si analizamos el Mallorca vemos un comportamiento las primeras jornadas y otro en las últimas. Tuvo un inicio complicado jugando contra los mejores equipos y tuvo un problema interno grave. Jagoba ha sabidon resolverlo y me alegro porque no es agradable para un entrenador convivir en esa situación. En los últimos 4 partidos han sumado siete puntos de 12, están en su mejor momento. Sabemos que el Mallorca tiene buenos futbolistas, un delantero que ha metido el 50 por ciento de los goles. Tiene un entramado defensivo sólido, se ha reforzado bien y me parece un equipo que nos va a generar muchísimos problemas, tenemos que estar al máximo nivel porque sino cualquiera te sorprende".

Ayoze Pérez, junto a David Goldar en el Pafos-Villarreal. / SAKIS SAVVIDES

Sobre el regreso del mejor Ayoze

"Es normal, Ayoze tuvo el año pasado una temporada extraordinaria. Cuando tienes una temporada a tan altísimo nivel, la mejor o de las mejores de tu trayectoria, quieres igualarlo o mejorarlo pero ha tenido muchísimos problemas en cuanto a las lesiones. Se lesionó en Barcelona en el último partido de Liga, luego en el inicio de la pretemporada tuvo varias lesiones. Si sumas todo son cinco meses sin competir de forma continuada. Hay que ser prudentes como pasó con Geri, Ili o Yeremy. Cuando vienes de lesiones largas hay que ser pacientes. Hay que dar unos pasos y Ayoze está en ese proceso".

El debate en la portería

"Yo creo que la portería hemos adoptado esta portería que juegue el que consideremos que es el mejor. Cuando un portero encaja pocos goles no creo que solo sea labor del portero. De hecho, ahora hay un portero en Primera que es el que más intervenciones de la temporada con mucha diferencia y también le están tirando mucho", en alusión al guardameta del Oviedo Aarón Escandell.

"En los porteros hay dos situaciones: una donde hay un portero muy titular y un segundo que está para momentos puntuales. Hay otras porterías donde hay bastante igualdad. Yo diría que aunque Luiz ha actuado más veces, no estamos en la primera situación"

El récord de las 13 jornadas

"Ganar supondría sumar muchísimos puntos, 29 de 39 sería una pasada. Se da esta circunstancia, es algo que queda ahí pero lo más importante es como estamos. Estoy en un sitio donde quiero estar, tengo el respaldo de la dirección y estoy muy contento. Este mes es muy importante en Liga, en Champions y tenemos que hacer un esfuerzo".