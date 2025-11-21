El Villarreal busca el mejor inicio de Liga de su historia

El Villarreal CF y Marcelino García Toral van cogidos de la mano en cuanto a cosechar éxitos, logros y batir registros históricos del club de la Plana Baixa en esta segunda etapa del técnico asturiano al frente del Submarino amarillo.

Tras superar barreras históricas como partidos seguidos como local, goles a favor en casa o puntos en el Estadio de la Cerámica, el conjunto groguet puede añadir otro mucho más importante, ya que firmará su mejor arranque liguero de la historia si es capaz de imponerse este sábado al Real Mallorca en estadio amarillo (21.00 horas), en la vuelta de la competición tras el parón por los compromisos internacionales de las selecciones.

Capitanes y entrenador del Villarreal: Parejo, Pedraza, Gerard y Marcelino. / VILLARREAL CF

Los números

El combinado de la Plana Baixa, que es tercero en la clasificación con 26 puntos tras las primeras 12 jornadas, finalizará con 29 puntos el primer tercio de competición si se impone al conjunto bermellón y superará así sus mejores números hasta el momento.

El balance del equipo dirigido por Marcelino es de 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas con 24 goles a favor y 10 en contra.

Hasta la fecha, los dos mejores inicios ligueros son los protagonizados en las temporadas 2007/08 y 2008/09, cuando alcanzó la décimo tercera jornada con 28 puntos en su casillero.

Marcelino y Pellegrini saludándose antes del inicio del encuentro en La Cerámica. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Superar a Pellegrini

En ambas campañas, el banquillo lo ocupaba el chileno Manuel Pellegrini, actual técnico del Betis. El equipo ocupaba la segunda posición del campeonato y las diferencias eran mínimas.

En la 2007/08, destacar que el balance era de 9 triunfos, 1 empate y 3 derrotas con 26 goles a favor y 19 en contra. Mientras que en la 2008/09 el balance era de 8 victorias, 4 empates y 1 derrota con 23 goles a favor y 15 en contra.

Sí que hubo diferencia entre ambas campañas al final del curso, ya que si en la 2007/08 conquistó el subcampeonato, en la temporada siguiente tuvo que conformarse con la quinta posición.