La crónica: El Real Madrid B le corta las alas al Villarreal en la Ciudad Deportiva (1-2)

El fútbol son rachas. El Villarreal tuvo una muy buena racha que le permitió escalar a la zona alta de la tabla y ahora la racha es negativa y hay que apretar fuerte para enderezar el rumbo. El Real Madrid B superó al equipo de la Plana por que fue más efectivo y, además, durante muchos minutos llevó el peso del partido. Nada más arrancar el segundo tiempo el 0-2 hizo mucho daño. En la recta final recortó la diferencia el Villarreal, incluso generó peligró para darle la vuelta al marcador. Al final, 1-2.

Buen primer tiempo donde las madrileñas cobraron ventaja en el marcador. / Juan Francisco Roca

El primer tiempo acabó con ventaja de las madridistas gracias al gol anotado en el minuto 31 con un buen cabezazo de Naiara. Ya había avisado el equipo blanco con dos buenas llegadas al área del Villarreal. Eso sí, a los tres minutos la colegiada le anuló un gol a Aixa Salvador por posible fuera de juego. A partir de ahí casi todo lo hicieron las del Real Madrid B.

Las madrileñas, a más

Naiara avisó en el minuto 21, con parada de Quesada. Adri Folgado estrelló el balón al larguero (min. 22) y en el 31 Naiara, de buen testarazo firmó el 0-1. Antes del descanso Aixa Salvador tuvo la posibilidad de empatar. Así que con ese 0-1 se llegó al descanso.

Las vila-realenses apretaron en la recta final del partido, pero no lograron empatar. / Juan Francisco Roca

El segundo tiempo arrancó con el 0-2 antes del segundo minuto de juego (de Toko). Gol que enfureció a las amarillas. Desde el minuto 60 al 95 fue un asedio insuficiente del Villarreal, que sólo anotó el golazo de Irene Miguélez de trallazo. Hubo ocasiones para Aixa Salvador, Moreira y Alexia Jr, pero el corazón iba más rápido que la cabeza.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Quesada; Estupiñán (Macíaz, min. 81), Miguélez, Cienfu (Querol, min. 81), Maciás, Sara Medina (Rocío, min. 81), Paulsen (Laura, min. 65), Moreira, Lauris, Alexia Jr (Figols, min. 69) y Aixa Salvador.

-2- Real Madrid B: Téllez; Noe Bejarano, Claudia, Amaya, Adri Folgado (Zuazo, min. 81), Alicia, Naiara (Bea Vélez, min. 70), Noe Llamas, Oihane, Rodao (Dolo, min. 89) y Toko.

Goles: 0-1. Min. 31: Naiara. 0-2. Min. 46: Toko. 1-2. Min. 67: Miguélez.

Árbitra: Arantza Gallastegui Pérez (Bilbao). Amonestó a las locales Miguélez Cienfu y Querol.

Campo: Campo 5

Entrada: 150 espectadores