La previa | El Villarreal, a esquivar la niebla de Dortmund y ganar al Mallorca

Circula el Villarreal CF por la autopista de LaLiga en tercera posición y aparece una ráfaga de niebla. Procede desde el norte de Alemania, más concretamente desde Dortmund. El piloto (Marcelino) y los integrantes del autocar (los jugadores) afinan la vista para visualizar el próximo objetivo, el RCD Mallorca, y no caer en distracciones a tres días de un encuentro vital en Champions.

El técnico asturiano encendió las luces antinieblas para concienciar a la plantilla de que lo primordial es el partido de esta noche en La Cerámica (21.00 horas) por varios motivos: sumar 29 de 39, seguir molestando a los tres grandes y presentarse en Signal Iduna Park como el mejor Submarino en Primera tras trece jornadas.

Gerard Moreno, en un entrenamiento de esta semana. / VILLARREAL CF

En el pelotón de cabeza

Tras repostar en el tercer parón internacional del año, el Villarreal quiere seguir con la velocidad de crucero en Liga. Valencia, Rayo y Espanyol fueron las últimas tres víctimas del potencial amarillo. Ninguno marcó gol y todos soñaron con un jugador que marcó las diferencias: Gerard Moreno. El delantero catalán ha mejorado la fluidez ofensiva y llega en racha con tres goles seguidos.

Renato Veiga durante un entrenamiento. / VILLARREAL CF

Mou baja, Mikautadze listo

Santiago Mouriño es baja tal y como confirmó ayer Marcelino García Toral. Además, Buchanan, Tani, Ilias y Gueye, los cuatro internacionales que realizaron ayer su primer entrenamiento, no serán titulares. La nota positiva es que Mikautadze ya está recuperado tras sus molestias en la rodilla. En este contexto, Pau Navarro ocuparía el lateral derecho con la duda de Parejo o Thomas en el centro del campo y la opción de que Ayoze acompañe a Gerard en el ataque.

El Mallorca, estabilizado

El inicio de curso fue muy duro para el Mallorca y Jagoba Arrasate. El capitán Dani Rodríguez, apartado de empleo y sueldo tras unas declaraciones retando a su entrenador y menospreciando a Jan Virgili, sembró un clima muy incómodo en la plantilla. Con el bloque que alcanzó la final de la Copa del Rey hace dos temporadas, el conjunto balear ha reaccionado y en ataque tiene más recursos con los fichajes de Virgili y Joseph. Y en punta, el siempre peligroso Muriqi. El Villarreal, a esquivar la niebla.