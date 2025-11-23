Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea

Las obras en el espacio que ocupa actualmente la plaza Pascual Font de Mora de Vila-real y sus inmediaciones van por buen camino. El Villarreal CF está acelerando las actuaciones junto a la grada de Tribuna, en la calle Blasco Ibáñez, para construir un imponente edificio que se conectará al estadio mediante una pasarela aérea.

Un nuevo lavado de cara al Estadio de la Cerámica cuya nueva fachada contará con un aparcamiento de autocares en la planta baja, una zona hospitality en el primer piso y unos vanguardistas vestuarios que se unirán al coliseo amarillo por dicha pasarela.

Obras La Ceramica 01 /

El proyecto, que se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Vila-real, estaba previsto para inaugurarse en un plazo de dos temporadas desde el pasado mes de julio. Sin embargo, el club ha intensificado la obra y se espera que pueda estar incluso terminada para el inicio de la campaña 2026/27.

Los jugadores, por el pasillo

Uno de los aspectos más llamativos de esta actuación será el paso de los jugadores por la pasarela elevada, lo que permitirá a los aficionados ver a sus ídolos desde la calle. Actualmente los aficionados de los equipos visitantes frecuentan esa zona para ver a los equipos, tanto en las previas como después de los partidos.

Obras La Ceramica 02 / De la Ossa

Un estadio vanguardista

Según informó Mediterráneo, con esta nueva adecuación el club podrá explotar toda la zona central situada detrás de la Tribuna Central para destinarla a antepalcos, áreas de hospitality e incluso espacios de catering o restauración, en línea con los estadios más modernos del momento. En estos momentos, ese espacio está ocupado por los vestuarios y otras áreas de trabajo.

Esta actuación se sumará a la espectacular área de restaurantes y ocio del córner del Fondo Sur, al Museo Inmersión Villarreal, al restaurante El Ceramista y al Club 1923, un elegante e innovador espacio ubicado en el Fondo Sur Alto del Estadio de la Cerámica.