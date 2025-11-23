Gerard Moreno sigue de dulce: 4 goles en 4 partidos para el '7' amarillo

Desde que reapareció de su lesión, Gerard Moreno sigue en estado de gracia. El delantero barcelonés atraviesa un momento dulce, tanto en lo físico como en sus registros anotadores. El Killer de Santa Perpètua de Mogoda acumuló su quinta titularidad consecutiva en LaLiga tras regresar a la actividad el pasado 18 de octubre en el duelo ante el Real Betis en el Estadio de la Cerámica.

Tras dicho compromiso, en el que disputó 63 minutos, el capitán del Villarreal CF ha visto portería en los últimos cuatro encuentros del conjunto de Marcelino, en los que también arrancó de inicio. El catalán anotó de penalti el momentáneo 0-1 en Mestalla ante el Valencia (triunfo 0-2) en la 10ª jornada liguera, hizo el 1-0 en el minuto 22 de la goleada al Rayo Vallecano en casa por 4-0 en la 11ª y también inauguró el marcador en Cornellà en la victoria ante el RCD Espanyol por 0-2 antes del parón de selecciones.

A su vez, este sábado fue nuevo quien estrenó el casillero de goles del Submarino en el regreso a LaLiga en el Estadio de la Cerámica, batiendo el marco del Real Mallorca en el minuto 6. Gerard Moreno está en un gran momento y terminó ovacionado cuando fue sustituido en el minuto 63 por Georges Mikautadze.