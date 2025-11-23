Marcelino no se muerde la lengua: "Hubo un equipo que vino a perder tiempo y el árbitro ayudó al infractor"

Marcelino García compareció en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica después de que su equipo consiguiera un nuevo triunfo en el campeonato liguero. El técnico valoró el esfuerzo de los suyos y confía en poder dar la campanada el próximo martes en Dortmund.

Victoria que sabe a más de tres puntos

“Valen tres, pero el partido fue muy complicado. Metimos un gol en el inicio, pero inmediatamente el Mallorca empató. Luego nos incomodaron mucho con una linea de seis defensores. Pero en el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones para poder ponernos por delante y no acertamos. Con el paso de los minutos te empiezas a precipitar hasta que llegó un gol que creo que es justo. Nosotros siempre intentamos crear, atacar y ganar. Muy contento por el resultado y porque ganar partidos así con esta dificultad nos demuestra que somos muy competitivos.

Queja sobre las pérdidas de tiempo

"Un arbitro que permitió las reiteradas pérdidas de tiempo y muchas interrupciones. Si un equipo pierde mucho tiempo, no entiendo porque después se dan esos ocho minutos, se favorece al equipo que pierde tiempo".

Mejor arranque liguero del Villarreal

"Tenemos que ir paso a paso, con la misma humildad que hasta ahora. Solo puedo dar las gracias a los jugadores por conseguir estos registros históricos. Pero la liga no acaba ahora, sino que en mayo y tenemos que tener esa mentalidad de querer ganar todos los partidos. Hoy vencimos otro partido más ganado en nuestro estadio, donde estamos muy fuertes. Ahora a disfrutar y a por la siguiente competición".

Una victoria que reconforta antes de Dortmund

"En la Champions estamos a mitad de competición y restan cuatro partidos. Es cierto que siempre es mucho mejor ir a un partido después de una victoria. En Champions venimos de una derrota, pero tenemos ilusión en revertir esta situación. Lo que también es cierto que no nos suelen ir muy bien los reinicios después de los parones y hemos vencido hoy. Estamos muy contentos y ahora a competir con la máxima ilusión".

Dortmund en la retina

"Estamos bien. Jugamos cuatro partidos de Champions, tres a un gran nivel y uno muy lejos. En liga nos está favoreciendo esos partidos igualados y en Champions al revés. Vamos a un escenario maravilloso y estoy convencido de que vamos a competir a un gran nivel. El acierto en las áreas decidirá quien va a ganar. Este equipo a nivel de mentalidad nos está dando muchas alegrías".