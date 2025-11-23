Detrás del ‘sí quiero’ de La Cerámica: "Es un recuerdo para toda la vida; esperamos mellizos y todo son alegrías"

Dani quería que su pedida de mano a Jennifer fuera “un recuerdo para toda la vida”. Y vaya si lo consiguió. Millones de personas han visto ya como este sábado su pareja le daba el ‘sí quiero’ en el Estadio de la Cerámica ante miles de espectadores. “No nos esperábamos que tuviera tanta repercusión”, reconoce este domingo ya más en frío después de una noche de emociones fuertes durante el Villarreal-Mallorca.

La historia de amor entre Dani y Jennifer comenzó hace tres años. Él es madrileño y la crisis del coronavirus le trajo a trabajar a la provincia de Castellón hace un lustro, pero fue hace tres cuando conoció a la que será su esposa. “Esperamos mellizos y cuando hemos hablado de casarnos siempre decíamos que después de tener al niño y la niña, que nos vienen para finales de febrero o principios de marzo. Es por eso que fue una sorpresa total para ella hasta el final”, desvela Dani.

Jennifer y David, dos aficionados al Villarreal residentes en Torreblanca. / Mediterráneo

Sobre el inolvidable momento, el socio del Villarreal agradece “al club todo lo que se lo ha currado. Me han ayudado y acompañado en todo momento”, al tiempo que afirma que ni él ni Jennifer pasaron “mucha vergüenza. Ella se quedó petrificada, pero fue un momento de alegría para todos más que de tensión o nervios”.

Dani era y es aficionado al Rayo Vallecano, pero asegura que el Submarino queda ya ligado a su vida para siempre: “Cuando vine a vivir a Castellón me hice socio del Villarreal porque me encanta la cultura de fútbol que tiene. Era socio del Rayo porque soy de Vallecas, pero ahora soy de los dos equipos por igual”.

Dani y Jennifer, que residen en Torreblanca, son asiduos al Estadio de la Cerámica, un escenario en el que fueron protagonistas inesperados este fin de semana y al que a buen seguro seguirán acudiendo ya como marido y mujer… y muy bien acompañados por sus dos hijos.