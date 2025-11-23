El uno a uno del Villarreal-Mallorca: Vota al mejor
Los goles de Gerard y Tani dan otro valioso triunfo al Submarino
Luiz Júnior | 7 |
Dos muy buenas paradas evitaron el segundo gol del rival. Atento a las salidas.
Pau Navarro | 6 |
Sufrió ante Jan Virgili pero supo rehacerse con fuerza y entereza. Bien con balón.
Rafa Marín | 6 |
Rápido a los cruces y muy atento a las coberturas. Tuvo buena salida de balón.
Renato Veiga | 6 |
Bien en el cuerpeo, duelos por bajo y fijando al ariete rival. Correcto con el pie.
Pedraza | 6 |
Correcto su partido en lo defensivo, aunque se echaron en falta incursiones suyas.
Santi Comesaña | 7 |
Trabajó mucho en la medular y fue vertical. Gran pase a Tajon Buchanan para el 2-1.
Thomas Partey | 7 |
Buen encuentro, con trabajo, buena canalización de juego y mucha personalidad.
Moleiro | 5 |
No tuvo un partido fluido. Entró poco en juego y no aprovechó una clara ocasión.
Nicolas Pepe | 6 |
Siempre activo e incisivo, lo intentó y creó peligro, pero no tuvo acierto rematador.
Gerard Moreno | 7 |
Tuvo la inspiración habitual, marcó el 1-0 y pudo anotar otro. Y buena visión de juego.
Ayoze Pérez | 6 |
Solo pudo rematar en una ocasión, pero se asoció bien y fue el asistente del 1-0.
TAMBIÉN JUGARON
Mikautadze | 6 |. Combativo.
Tani Oluwaseyi | 7 |. Goleador.
Pape Gueye | 7 |. Motor.
Solomon | 6 |. Eléctrico.
Buchanan | 7 |. Asistente.
