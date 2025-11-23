Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Villarreal-Mallorca: Vota al mejor

Los goles de Gerard y Tani dan otro valioso triunfo al Submarino

Los jugadores del Villarreal celebran el 1-0 de Gerard Moreno.

Los jugadores del Villarreal celebran el 1-0 de Gerard Moreno. / Gabriel Utiel

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Luiz Júnior | 7 |

Dos muy buenas paradas evitaron el segundo gol del rival. Atento a las salidas.

Pau Navarro | 6 |

Sufrió ante Jan Virgili pero supo rehacerse con fuerza y entereza. Bien con balón.

Rafa Marín | 6 |

Rápido a los cruces y muy atento a las coberturas. Tuvo buena salida de balón.

Renato Veiga | 6 |

Bien en el cuerpeo, duelos por bajo y fijando al ariete rival. Correcto con el pie.

Pedraza | 6 |

Correcto su partido en lo defensivo, aunque se echaron en falta incursiones suyas.

Santi Comesaña | 7 |

Trabajó mucho en la medular y fue vertical. Gran pase a Tajon Buchanan para el 2-1.

Thomas Partey | 7 |

Buen encuentro, con trabajo, buena canalización de juego y mucha personalidad.

Moleiro | 5 |

No tuvo un partido fluido. Entró poco en juego y no aprovechó una clara ocasión.

Nicolas Pepe | 6 |

Siempre activo e incisivo, lo intentó y creó peligro, pero no tuvo acierto rematador.

Gerard Moreno | 7 |

Tuvo la inspiración habitual, marcó el 1-0 y pudo anotar otro. Y buena visión de juego.

Ayoze Pérez | 6 |

Solo pudo rematar en una ocasión, pero se asoció bien y fue el asistente del 1-0.

TAMBIÉN JUGARON

Mikautadze | 6 |. Combativo.

Tani Oluwaseyi | 7 |. Goleador.

Pape Gueye | 7 |. Motor.

Solomon | 6 |. Eléctrico.

Buchanan | 7 |. Asistente.

