¿Viajas con el Villarreal a Dortmund? Conoce el punto de encuentro de la 'marea grogueta' en Alemania

El Villarreal CF no estará solo este martes en el Signal Iduna Park. Alrededor de 1.200 aficionados groguets animarán al conjunto que dirige Marcelino García Toral ante el Borussia Dortmund en la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League (martes, 21.00 horas).

Un duelo clave para el futuro del Submarino en uno de los desplazamientos más masivos del año.

Viaje y punto de encuentro

La Agencia de Viajes del Villarreal, en colaboración con la Agrupació de Penyes del Villarreal, ha organizado una parte del desplazamiento masivo de los seguidores. El vuelo saldrá mañana desde el Aeropuerto de Castellón a las 8.30 horas rumbo a Colonia. El resto de aficionados viajarán por su cuenta.

Una vez en Dortmund, los aficionados del Submarino se reunirán en la fan zone que se ubicará en la zona del Wenkers am Mark de la ciudad alemana a lo largo de todo el día para disfrutar juntos de la previa en un mismo punto de encuentro. Una de las partes peatonales del centro de la localidad que es de por sí muy futbolera, con una de las tiendas oficiales del Borussia Dortmund, el bar Wenkers (cuartel general de la hinchada grogueta), otros bares y un centro comercial a su alrededor.

Si quieres saber la ubicación de la zona de punto de encuentro de la afición del Villarreal en Dortmund, mira el mapa:

Dicha zona está a 3 kilómetros del Signal Iduna Park, el estadio del encuentro de mañana.

Trasporte público gratis con la entrada

Cuando se acerque la hora del choque, es recomendable que los fans de Villarreal que ya se encuentren en el centro de la ciudad se desplacen en metro desde la parada Stadtgarten de la línea U46 hasta la parada Westfalenhallen. La entrada para el partido da derecho al uso gratuito del metro.

Con la entrada digital se debe pedir un billete de transporte gratuito adicional a través de la web de DSW21 para poder usar el transporte público con esa entrada.