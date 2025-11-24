La afición del Villarreal inicia la invasión a Dortmund... y este martes llegarán los 1.200 desplazados
El grueso de los desplazados llegan este martes en viajas particulares, mientras que la expedición de la APV saldrá del Aeropuerto de Castellón con 200 seguidores
Desde el domingo ya hay amarillos en la ciudad alemana
El Villarreal CF estará arropado este martes por la noche en el Signal Iduna Park por uno de los desplazamientos más masivos de toda la temporada para medirse al Borussia de Dortmund en la 5ª jornada de la UEFA Champions League (21.00 horas).
Un duelo en el que el equipo que dirige Marcelino García Toral contará con el aliento de 1.200 seguidores, un millar que ocuparán la zona reservada para el público visitante, mientras que 200 tendrán entradas de tribuna.
El goteo de incondicionales amarillos comenzó el pasado domingo y se prolongará hasta el mismo día del partido, la gran mayoría utilizando el Aeropuerto de Colonia, a 97 kilómetros de Dortmund, como enlace principal.
Agrupació de Penyes
Cabe destacar que el grueso de desplazados desde la provincia de Castellón y otras zonas de España y Europa (habrá presencia de peñistas de asociaciones groguetas de diversas partes del Viejo Continente) lo ha hecho a modo particular.
Por su parte, la Agrupació de Penyes del Villarreal CF ha organizado un viaje conjunto, en charter ida y vuelta el mismo día del partido, que partirá con 200 aficionados amarillos a las 8.30 horas desde el Aeropuerto de Castellón y regresará tras el partido.
La Fan Zone
Todos los seguidores del Submarino tienen instrucciones claras por partes de los servicios de seguridad tanto del club amarillo como de la policía de Alemania de que deben acudir al centro de la ciudad, a la zona del Wenkers am Markt, donde estará instalado durante todo el martes el punto de encuentro de incondicionales groguets para pasar el día y acudir en grupo al estadio del Borussia Dortmund para animar al Villarreal.
