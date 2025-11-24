Directo Borussia Dortmund-Villarreal

El Villarreal CF visita este martes, 25 de noviembre del 2025, a las 21.00 horas, al Borussia Dortmund en la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Está obligado al menos a puntuar para mantener vivas sus pocas opciones de pasar a la siguiente etapa de la competición.

La inesperada derrota en Chipre ante el Pafos en la última jornada de la competición, y tras haber sacado solo un empate en los anteriores cuatro encuentros, el equipo de Marcelino García Toral necesita al menos ganar en tres de los últimos cuatro encuentros... pero no está claro si eso será suficiente para pasar de ronda.

Después de visitar al Borussia, el Villarreal tendrá aún un partido más como visitante, también en Alemania, en el campo del Bayer Leverkusen; y dos como local ante Copenhague y Ajax Amsterdam (los próximos).

El Villarreal llega a esta cita tras haber regresado del parón por las selecciones nacionales con un trabajado triunfo este sábado ante el Mallorca en el Estadio de la Cerámica gracias a un gol del nigeriano-canadiense Tani Oluwaseyi en el tramo final del encuentro (2-1).

Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que cuenta con la duda de Santiago Mouriño por molestias en su tobillo derecho.

Sigue en directo el partido desde el Signal Iduna Park con el Periódico Mediterráneo.