En Directo
Directo Borussia Dortmund-Villarreal
Trascendental quinta jornada de la Champions League, a la que el Submarino llega con un punto sumado
El Villarreal CF visita este martes, 25 de noviembre del 2025, a las 21.00 horas, al Borussia Dortmund en la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Está obligado al menos a puntuar para mantener vivas sus pocas opciones de pasar a la siguiente etapa de la competición.
La inesperada derrota en Chipre ante el Pafos en la última jornada de la competición, y tras haber sacado solo un empate en los anteriores cuatro encuentros, el equipo de Marcelino García Toral necesita al menos ganar en tres de los últimos cuatro encuentros... pero no está claro si eso será suficiente para pasar de ronda.
Después de visitar al Borussia, el Villarreal tendrá aún un partido más como visitante, también en Alemania, en el campo del Bayer Leverkusen; y dos como local ante Copenhague y Ajax Amsterdam (los próximos).
El Villarreal llega a esta cita tras haber regresado del parón por las selecciones nacionales con un trabajado triunfo este sábado ante el Mallorca en el Estadio de la Cerámica gracias a un gol del nigeriano-canadiense Tani Oluwaseyi en el tramo final del encuentro (2-1).
Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que cuenta con la duda de Santiago Mouriño por molestias en su tobillo derecho.
Sigue en directo el partido desde el Signal Iduna Park con el Periódico Mediterráneo.
- El ganadero de Borriol, Daniel Ramos, adquiere el mítico hierro de Paquirri
- Salvaje ataque: Apuñalado para robarle 30.000 euros de máquinas tragaperras en Castellón
- Marcelino no se muerde la lengua: 'Hubo un equipo que vino a perder tiempo y el árbitro ayudó al infractor
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Indignación Nules: Pillan robando cítricos a 20 personas organizadas «como una cuadrilla normal»
- Una joven de 19 años, herida con politraumatismo tras chocar contra una farola en Onda
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón