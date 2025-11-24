Informe del rival del Villarreal en Champions: ‘Gelbe Wand’, el muro de Dortmund

Al Villarreal CF le espera este martes en Alemania, sin duda, un muro si quiere salir airoso de su visita al Signal Iduna Park (21.00 horas), en partido correspondiente a la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Porque los obstáculos que va a tener el Submarino serán muchos: las gélidas temperaturas, el nivel deportivo del rival, el Borussia Dortmund y, por descontado, su ruidosa y enfervorizada afición, cuya máxima expresión encarna el famoso y temido Gelbe Wand, cuya traducción es la de muro amarillo. Una grada muy particular.

El famoso muro amarillo de Dortmund. / AGENCIAS

Hinchada caliente

Dicho muro está ubicado en el fondo sur del coliseo del Borussia y se caracteriza por ser la grada con plazas de pie con el aforo más grande de Europa, que alberga a 25.000 espectadores de los 81.365 que caben en el Westfalenstadion, nombre del recinto deportivo, cuyo naming comercial es el de Signal Iduna Park. Eso sí, en competiciones europeas, el estadio de los gualdinegros es de 66.099, por temas de seguridad y espacio.

Destaca por ser una grada similar a una pared vertical que en la Champions League únicamente acoge a 16.000 aficionados que se colocan asientos provisionales, para seguir el reglamento de la UEFA, pero lo cierto es que tienen una ley no escrita y nadie se sienta.

De padres a hijos

Allí se viven experiencias únicas. De hecho, lo que más caracteriza a la Südtribüne (tribuna sur) es que se trata de una tribuna de pie. Gracias a esta característica y a la verticalidad de la grada se consigue una sensación de asfixia que intimida a los equipos rivales y lleva en volandas al Borussia.

El Gelbe Wand es una zona del estadio que está llena al 100% todos los partidos de todas y cada una de las temporadas, ya que está reservada a los poseedores de una tarjeta anual que se transmite de generación en generación. Los asientos no están numerados allí, pero cada uno sabe cuál es su sitio.

El Villarreal tendrá que estar muy concentrado, ya que cuando suene el pitido inicial la atmósfera que se respirará será infernal. Unidos, moviéndose como parte de una marea humana y con bufandas amarillas y negras al viento para cantar su himno oficioso: el You’ll Never Walk Alone.

Al Submarino le espera un ambientazo. / AGENCIAS

Frío del bueno

Pero no solo la grada y el ambiente hostil será uno de los escollos del particular muro que tendrá que superar el Submarino en suelo alemán. También habrá que hacer frente a las gélidas temperaturas previstas a la hora del partido, las 21.00 horas, que oscilarán entre 4º y 3º, siendo 5º la máxima mañana y solo 2º la mínima.

Al menos no se prevé ni lluvia ni la famosa nieve que suele convertir en un manto blanco los estadios germanos por estas fechas.

Rival con historia

A su vez, el combinado groguet se medirá a unos de los grandes del Viejo Continente. El Borussia Dortmund puede presumir de ser campeón de la Champions League en una ocasión (1996/97), de ser campeón del mundo, ya que conquistó la Copa Intercontinental en 1997, ostenta 8 títulos de la Bundesliga (campeón de la liga de Alemania), 5 veces la DFB Pokal (la Copa), 6 la Supercopa germana y una vez la Recopa de Europa, aunque queda lejos, en la 1965/66.

El posible once del Dortmund. / MEDITERRÁNEO

Equipo con problemas

Aunque cierto es que no es todo oro lo que reluce en este club el pasado 19 de julio de este 2025 oficializó su cifra récord de número de socios, al alcanzar los 230.000, siendo la 5ª entidad de todo el planeta, solo por detrás de Bayern Múnich (400.000), Benfica Lisboa (390.000), River Plate (352.000) y Boca Juniors (324.000).

Die Schwarzgelben (Los Negriamarillos, traducción literal), como así se les conoce, tienen al exinternacional croata Niko Kovac como entrenador desde el 2 de febrero del 2025 en sustitución de Nuri Sahin, una exleyenda del club.

Pero el equipo no termina de arrancar en la Bundesliga, ya que en solo 11 partidos el líder Bayern de Múnica le saca 9 puntos. Los de Kovac son 4º en el torneo doméstico y 14º en la Champions con 7 puntos, donde han vencido al Athletic Club de Bilbao (4-1) y al Copenhague (2-4), empataron en casa de la Juventus (4-4) y con solo una derrota, en casa del Manchester City, por 4-1.

Jugando con defensa de tres y dos carrileros, sus mejores argumentos son los centrocampistas Jobe Bellingham, Nmecha y Gross, los mediapuntas y extremos Julian Brandt, Adeyemi, Chukwuemeka, Max Beier y Duranville, y su crack es el guineano Serhou Guirassy, un ‘9’ potente y con mucho gol.