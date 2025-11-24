Marcelino y su visión sobre el Dortmund-Villarreal: "No es una final, ganar no nos garantiza la clasificación"

El Borussia Dortmund-Villarreal CF de este martes en el Signal Iduna Park (21.00 horas) es una de las cuatro finales que le restan al Submarino en su idea de remontar en la segunda mitad de la fase de liga de la Champions League en busca de clasificarse para el ‘top-24’.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, reconocía la importancia del encuentro en su comparecencia previa en el estadio del rival alemán, teniendo claro que su equipo apenas tiene margen de error tras el inesperado varapalo de Chipre.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en el Signal Iduna Park de Dortmund. / Ismael Mateu

Estas son las mejores sentencias del técnico del Submarino

El camino en Champions

"Hasta ahora no hemos tenido ese punto de suerte que nos ha hecho falta para rubricar nuestro buen juego. Estoy seguro que ofreceremos un buen nivel competitivo como en todos los encuentros de Champions hasta ahora".

El estadio del Dortmund

"Estamos en un escenario idílico, donde todo futbolista o entrenador quería estar y estamos en la Champions, que es lo que ansiábamos la pasada campaña. Debemos disfrutar de un partido así, ante un gran rival y en un estadio maravilloso".

¿Qué partido espera?

"Esperamos un partido muy intenso. Todos los equipos alemanes juegan a un ritmo muy alto. Debemos controlar el repliegue y alcanzar nuestro máximo nivel. Si nos cercamos a nuestro top, estaremos muy cerca de la victoria. La concentración será clave y tener el máximo nivel competitivo será determinante".

Marcelino García Toral (i), entrenador del Villarreal, y Santi Comesaña (d), en el Signal Iduna Park de Dortmund. / Ismael Mateu

No es una final

"Final siempre es el último partido que te da la lucha por un objetivo. Ganar aquí no significa que vayamos a pasar de fase y perder tampoco nos elimina. Perdiendo nos quedamos sin margen de error y ganar no nos garantiza nada. Claro que queremos vencer, pero para estar cerca de la victoria hay que estar muy acertado en ambas áreas y creer al máximo en nuestro fútbol y en nuestras posibilidades"

El estado de Mouriño

"Mouriño ha entrenado bien y está a disposición"

Orgulloso de su equipo

"Desde que he vuelto, en todos los partidos el equipo tiene orgullo competitivo como ha demostrado en todos los partidos, por eso estoy orgulloso de mis futbolistas. Insisto en que estoy orgulloso y agradecido de la actitud de todos mis jugadores".

El calendario europeo

"Hemos jugado ante dos campeones de Europa y frente al campeón de la Europa League, a veces el calendario te condiciona y, la verdad, que a nosotros no nos ha favorecido. Ahora nos quedan cuatro partidos, dos ante otros dos campeones de Europa, y tenemos claro que vamos a pelear al máximo nuestras opciones de clasificación".

Jugarán los que mejor estén

"No tenemos dos unidades para la Liga o Europa, aquí juegan todos todas las competiciones. Todos aceptan su rol y jugarán ante el Dortmund quienes consideremos que estén mejor en estos momentos para competir al máximo nivel".