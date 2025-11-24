Comesaña tiene ambición en la visita del Villarreal a Dortmund: "Ganar al Borussia no sería ninguna locura"

Los futbolistas del Villarreal CF son conscientes de que tienen una deuda con la Champions. Pese a merecer más puntos del único que llevan tras buenas actuaciones ante el Tottenham, Juventus y Manchester City, junto al fiasco en Chipre, los amarillos no han sumado las unidades deseadas a estas alturas de torneo, por lo que abogan por dar un paso al frente el martes noche en la gélida Dortmund en un Signal Iduna Park que será una caldera. Eso mismo explicó este lunes en el coliseo del Borussia Santi Comesaña, que confía en asaltar la caldera germana.

El mediocentro vigués reconocía en la víspera del encuentro de la dificultad del mismo, aunque confía ciegamente en las posibilidades del Submarino.

Estas son las sensaciones de Comesaña

No es una final

"Es un partido importante, pero no es una final. Tenemos claro que queremos ganar, pero no podemos ponernos la presión de que sea una final, porque en caso de vencer tampoco estaremos clasificados".

Santi Comesaña, mediocentro del Villarreal CF, en el Signal Iduna Park. / Ismael Mateu (Dortmund)

Han ganado en campos más difíciles

"Ganar en campos así, además de sumar puntos que necesitamos, sería un chute de energía y confianza para el equipo. Obviamente será difícil, pero hemos ganado ya en campos más complicados y ante rivales más difíciles"

No sería una gesta

"Insisto en que podemos vencer, lo hemos demostrado. Ganar al Dortmund en su campo no sería ninguna locura".

A jugar como en LaLiga

"Estamos muy bien en LaLiga. En la Champions, pese a los resultados, no estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos jugando como lo estamos haciendo, los resultados llegarán y por qué no ganar aquí en Dortmund".

Marcelino García Toral (i), entrenador del Villarreal, y Santi Comesaña (d), en el Signal Iduna Park de Dortmund. / Ismael Mateu

Merecen más en Champions

"Llevar un punto no refleja lo que llevamos de competición. Debemos plasmar entre semana lo que estamos haciendo los fines de semana en LaLiga. Creo que menos ante el Pafos, hemos competido y jugando bien todos los partidos, tanto de Liga como de Champions. Evidentemente tenemos poco margen de error, y debemos sumar puntos si queremos pasar".

Partido de los grandes

"Espero un partido muy intenso. Ellos son un equipo que genera mucho, marca muchos goles pero también les generan mucho. Debemos hacer valer nuestro buen nivel defensivo y ser el buen equipo ofensivo que estamos siendo. Ellos sufren en fase defensiva y debemos aprovecharlo".

Saben qué hay que hacer

"En el fútbol hay que tener las cosas claras y el Villarreal tiene las cosas claras. Luego, en este deporte puede pasar de todo".

Dar el máximo todo el tiempo

"Debemos exigirles tanto que llegue un momento que cedan. Evidentemente querrán ganar, pero los necesitados somos nosotros que solo tenemos un punto. Hemos de ir a por la victoria".