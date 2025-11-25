Borussia Dortmund-Villarreal: La hora de la verdad

El sueño de cualquier niño aspirante a futbolista es poder jugar los torneos más importantes del mundo, siendo la Champions League uno de sus máximos exponentes. Y si encima el escenario en cuestión es uno de los templos y mayores calderas del fútbol internacional, como es el Signal Iduna Park de Dortmund, más todavía.

Ese sueño, que prácticamente solo unos pocos elegidos van a poder vivir a lo largo de su vida, y en contadas ocasiones, lo van a experimentar este martes (21.00 horas) los jugadores del Villarreal CF ante el Borussia Dortmund.

Probablemente, varios de ellos ni la habrían imaginado hace unos pocos años; e, incluso, ni en sus mejores sueños se han visto en una como esta. Porque la de hoy en el Westfalenstadion, el nombre real del estadio de los Die Schwarzgelben (el otro es el corporativo), es una de las ocasiones únicas que puede brindarte el fútbol. Uno de esos partidos que pueden encumbrarte a lo más alto, aunque también puede arrojarte al abismo.

Marcelino, en Signal Iduna Park. / VILLARREAL CF

Paso al frente

La nueva Champions te da muchas más vidas extra que el anterior formato. Es por ello que los futbolistas del Submarino deben dar un paso al frente en la, posiblemente, salida más complicada de las cuatro que debe afrontar en esta fase de liga. Es hora de demostrarlo.

Porque esta noche apenas hay margen de error. De no puntuar ante el Dortmund, las posibilidades de entrar en el top 24 se reducirían a prácticamente una proeza.

Con solo un punto sumado en cuatro partidos, los groguets ocupan la 32ª posición, aunque a solo tres de los clasificados en el 22º, 23º y 24º puesto. Es decir, la distancia está a tiro de victoria. Y, precisamente, lo que hace falta es eso, romper la dinámica negativa de resultados en la Liga de Campeones y sumar el primer triunfo.

No será sencillo al tener enfrente un rival de tronío, todo un campeón de Europa y del mundo pero que, de la mano de Niko Kovac, no termina de ser regular. Discreto en la Bundesliga, a nueve puntos del líder, aunque con siete puntos en Champions.

Posibles alineaciones para este partidazo. / MEDITERRÁNEO

Posible alineación

Marcelino García tiene varias dudas. Una de ellas es en el lateral derecho, donde Santiago Mouriño ha entrado en la convocatoria, pero no llega al 100%: Juan Foyth podría ocupar el carril diestro.

El técnico del Submarino va a ir con todo al infierno alemán, donde le espera la caldera del Gelbe Wand, el famoso y temido muro amarillo, el fondo sur más vertical y poblado de cualquier estadio del mundo (caben 25.000 personas).

El once previsto para esta noche tendrá a Luiz Júnior en portería; Foyth ocuparía la vacante de Mouriño en el lateral derecho, con Rafa Marín y Renato Veiga como centrales; y parece que el regreso de Sergi Cardona en la izquierda.

Donde más dudas hay es en la medular y en la parcela ofensiva. Pape Gueye y Santi Comesaña parecen fijos en el centro, con Buchanan por derecha mientras que para la izquierda podría entrar otro mediocentro como Thomas Partey, desplazando al gallego a dicho costado. Y en ataque, Nicolas Pepe adelantaría su posición para formar una dupla muy poderosa físicamente junto al canadiense Tani Oluwasey. Es la hora de la verdad.