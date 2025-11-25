La crónica del Borussia Dortmund-Villarreal: Massa desconcierta al Villarreal (4-0)

El fútbol de élite está tan igualado que cualquier mínimo detalle te condena. Errores puntuales, fallos de concentración y sí, por qué no, dudosas decisiones de los colegiados. Histórico es aquello que los árbitros son caseros en Europa y más si el local es un campeón de Europa como el Borussia Dortmund y el visitante no es de los considerados grandes.

Al Villarreal CF le tocó vivir en sus carnes dicho partidismo en el Signal Iduna Park donde, tras una buena primera mitad, vio como el trencilla Davide Massa fue minando a los groguets con dos decisiones determinantes justo antes y después del descanso, hasta terminar por desconcertarles.

Una mano a favor que no quiso ver y otra en contra que sí significaron el 2-0 y desnivelaron la balanza para terminar cayendo por 4-0, un resultado que complica, y mucho, el seguir vivo en la presente edición de la Champions League.

Buchanan, uno de los más activos durante la primera parte / UEFA

Era una noche de las grandes, de las que gusta a todo futbolista, y también a todo futbolero, evidentemente. Recibimiento a lo grande, con las 66.000 localidades agotadas, 1.200 groguets en la grada de visitantes y el You'll Never Walk Alone a capella, similar a las puestas en escena de Liverpool y Celtic de Glasgow. El partido lo tenía todo. Porque también tenía futbolistas, y muy buenos.

Marcelino hizo un planteamiento inteligente de inicio en busca de aplacar el ímpetu inicial que siempre caracteriza a Borussia de Dortmund en casa.

Apuesta por un once físico

El técnico del Submarino, que recuperó a Mouriño para el lateral derecho e introdujo a Cardona en el zurdo, fortaleció la medular con tres mediocentros, Thomas Partey, Pape Gueye y Santi Comesaña, quien en ocasiones ejercía de 'falso 9' y en otras ayudaba en la banda diestra de la medular, con Buchanan y Nico Pepe abiertos en los extremos y Oluwaseyi como referencia, pero con movilidad.

El Villarreal hizo una buena primera mitad, con personalidad, protagonismo en el centro del campo y rápidas transiciones.

Pape Gueye tuvo la ocasión más clara de la primera parte / Agencia EFE

Mientras los alemanes ofrecían un fútbol con excesivo toque y menos profundidad de lo esperado, los 'groguets' generaron hasta cuatro claras ocasiones, la mayoría protagonizadas por Tajon Buchanan (gol anulado incluido), Tani Oluwaseyi y Pape Gueye, pero con remates demasiado blandos, a excepción de una acción de estrategia en la que el senegalés remato de zurda cerca del larguero.

Mereció el 0-1 el Submarino antes del descanso, donde Luiz Júnior apenas tuvo que parar un tiro fácil de Sabitzer. Pero en la última jugada del primer acto, a la salida de un córner, Guirassy anotaba de cabeza el 1-0 tras una acción en la que el esférico rebotó involuntariamente en la mano de Anton antes de que el guineano mandara a los equipos a los vestuarios con injusta ventaja del Dortmund.

Fatídica segunda mitad

Con la intención de empatar saltó el Submarino. Al poco de la reanudación, Buchanan estuvo cerca en un mano a mano. Parecía que los 'groquets' podrían competir por los puntos, pero entró en escena el colegiado, el italiano Massa. Davide, que así se llama y que ya no quiso ver la mano de Anton en el 1-0, sí que vio una mano de Foyth a remate a bocajarro de un rival con Luiz Júnior ya batido. En ninguna de las repeticiones se refleja la mano, más bien pecho.

Pero el árbitro y su compatriota del VAR Daniele Chiffi sí que parece que lo observaron claro: mano, penalti y roja directa. Luiz Júnior paró la pena máxima de Guirassy, pero el propio guineano anotaba a placer el 2-0 tras el rechace.

Los jugadores de ambos equipos en una acción en el área del Villarreal / Ismael Mateu

Era el minuto 54 y, con uno menos, el partido se ponía muy cuesta arriba. Más si cabe cuando, cuatro minutos después, tras una serie de rebotes, Adeyemi en semi-remate coloca un balón elevado por encima de Luiz Júnior: 3-0 y sentencia en medio del infortunio ya con un equipo desconcertado por el papelón del árbitro.

Incluso perdonó Fábio Silva el 4-0 al mandar al larguero un penalti claro de Sergi a Adeyemi, gol que sí anotó Svensson de cabeza en el descuento para golear.

En el fútbol de élite las situaciones puntuales, las decisiones y la suerte juegan un factor muy importante. Davide Massa no fue el culpable de la derrota 'grogueta', pero sí ayudó en exceso al Borussia Dortmund y desquició a un Villarreal al que ahora no le queda otra que sumar los 9 puntos que restan y aferrarse a las matemáticas para seguir vivo en la Champions.