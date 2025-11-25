Marcelino, tras la derrota del Villarreal en Dortmund: "La mano existe y no entiendo que el árbitro no vaya a verla"
El Submarino cae ante el conjunto alemán y se queda sin margen de error en la Champions
El entrenador lamenta la falta de acierto en los momentos puntuales: "No tengo nada que reprochar a los jugadores"
Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, atendió a los medios tras la dura derrota del Submarino en el feudo del Borussia Dortmund. El 4-0 deja a los groguets sin margen de error para lograr el pase a la siguiente fase.
En declaraciones a Movistar, poco después de la conclusión del partido, el entrenador asturiano ha analizado el envite, polémica arbitral incluida.
Estas son sus frases más destacadas.
Las frases de Marcelino García Toral
"Pierdes 4-0 y a veces es difícil explicar un resultado cuando el partido discurre de la forma que ha discurrido. Tienes que aceptarlo, saber que esto es el máximo nivel. A pesar del resultado, creo que el Villarreal no ha hecho un mal partido. Hemos paralizado al Dortmund después del inicio. Hicimos una corrección, pasamos a dominar, hicimos ocasiones, algunas bastante claras y luego llega esa jugada al final del primer tiempo, que es un golpe duro. Después tenemos una acción para el 1-1 y en la siguiente es el penalti y la expulsión. En dos minutos se te viene todo abajo. No tengo nada que reprochar a los jugadores".
"Es una pena que en los momentos puntuales, en esta Champions, el detalle, el acierto... no está de nuestro lado".
"Vi la jugada, la mano existe y sin esa participación es evidente que el balón no va a un compañero. No entiendo que el árbitro no vaya a verla. Cuando estamos tanto tiempo para decidir una jugada es que no se tiene la postura clara, y cuando es así, lo normal es que el árbitro decida, que para eso está. Nosotros vimos una mano. Cierto es que sabiendo que el balón iba a ir al segundo palo pudimos haber defendido la acción mucho mejor".
"Tuvimos ocasiones para ponernos por delante en el marcador, pero no fuimos capaces de materializar y aquí no puedes perdonar. Es el acierto. Estamos todos apenados y los jugadores más, porque no sienten que hayan sido inferiores que el rival".
Suscríbete para seguir leyendo
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón
- Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un 'final ordenado' a la veterana empresa