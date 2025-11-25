Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcelino, tras la derrota del Villarreal en Dortmund: "La mano existe y no entiendo que el árbitro no vaya a verla"

El Submarino cae ante el conjunto alemán y se queda sin margen de error en la Champions

El entrenador lamenta la falta de acierto en los momentos puntuales: "No tengo nada que reprochar a los jugadores"

Marcelino García Toral, en Dortmund.

Marcelino García Toral, en Dortmund. / UEFA

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Dortmund (Enviado especial)

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, atendió a los medios tras la dura derrota del Submarino en el feudo del Borussia Dortmund. El 4-0 deja a los groguets sin margen de error para lograr el pase a la siguiente fase.

En declaraciones a Movistar, poco después de la conclusión del partido, el entrenador asturiano ha analizado el envite, polémica arbitral incluida.

Estas son sus frases más destacadas.

Las frases de Marcelino García Toral

"Pierdes 4-0 y a veces es difícil explicar un resultado cuando el partido discurre de la forma que ha discurrido. Tienes que aceptarlo, saber que esto es el máximo nivel. A pesar del resultado, creo que el Villarreal no ha hecho un mal partido. Hemos paralizado al Dortmund después del inicio. Hicimos una corrección, pasamos a dominar, hicimos ocasiones, algunas bastante claras y luego llega esa jugada al final del primer tiempo, que es un golpe duro. Después tenemos una acción para el 1-1 y en la siguiente es el penalti y la expulsión. En dos minutos se te viene todo abajo. No tengo nada que reprochar a los jugadores".

"Es una pena que en los momentos puntuales, en esta Champions, el detalle, el acierto... no está de nuestro lado".

"Vi la jugada, la mano existe y sin esa participación es evidente que el balón no va a un compañero. No entiendo que el árbitro no vaya a verla. Cuando estamos tanto tiempo para decidir una jugada es que no se tiene la postura clara, y cuando es así, lo normal es que el árbitro decida, que para eso está. Nosotros vimos una mano. Cierto es que sabiendo que el balón iba a ir al segundo palo pudimos haber defendido la acción mucho mejor".

"Tuvimos ocasiones para ponernos por delante en el marcador, pero no fuimos capaces de materializar y aquí no puedes perdonar. Es el acierto. Estamos todos apenados y los jugadores más, porque no sienten que hayan sido inferiores que el rival".

TEMAS

