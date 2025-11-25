La 'marea grogueta' invade Dortmund para el Borussia-Villarreal de Champions

Ya está en Dortmund y se hace notar, la marea grogueta ha invadido este martes el centro de la ciudad alemana en los prolegómenos del importante partido que esta noche enfrenta al Villarreal CF ante el Borussia Dortmund en el imponente Westfalenstadion o Signal Iduna Park, como se prefiera, uno de los templos del Planeta Fútbol que albergará a más de 66.000 espectadores a las 21.00 horas, en partido correspondiente a la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Galería de imágenes: La afición del Villarreal toma las calles de Dortmund / Ismael Mateu

De entre esa enorme cantidad de personas, 1.200 de ellos serán aficionados del Submarino. El club de la Plana Baixa ha agotado las 1.200 entradas ofrecidas por el Borussia y cerca de un millar han invadido las calles más céntricas de Dormund este martes, en la zona del mercado navideño, donde está ubicada la Fan Zone grogueta.

Aficionados de la peña Rajola Grogueta de l'Alcora, en la tarde del lunes en Dortmund. / Ismael Mateu (Dortmund)

Desde primera hora, la marea grogueta ha ido en aumento con seguidores que ya estaban en Dormund, otros que han ido llegando de distintos puntos de Alemania (mucha gente ha aprovechado para montarse un improvisado puente y visitar el país teutón) y la expedición del viaje organizado por la Agrupació de Penyes del Villarreal CF, que ha aterrizado en colonia alrededor de las 13.00 horas, tras sufrir un pequeño retraso, para posteriormente trasladarse a la Fan Zone.

El punto de encuentro

Cabe recordar que los aficionados del Submarino se reúnen a lo largo de este martes en la fan zone que se ubica en la zona del Wenkers am Mark de la ciudad alemana para disfrutar juntos de la previa en un mismo punto de encuentro. Una de las partes peatonales del centro de la localidad que es de por sí muy futbolera, con una de las tiendas oficiales del Borussia Dortmund, el bar Wenkers (cuartel general de la hinchada grogueta), otros bares y un centro comercial a su alrededor.

Dortmund tiene en su mercado navideño el árbol de navidad más grande del mundo y así se iluminaba este pasado lunes. / Ismael Mateu / Agencias

El árbol navideño más grande del mundo

A su vez, en el mismo mercado navideño está instalado una de las joyas de la Navidad germana, ya que desde 1996 se construye en Dortmund el árbol de navidad más grande del mundo, el cual están pudiendo contemplar los aficionados groguets. Con una altura de 45 metros, el árbol ilumina el cielo nocturno con 48 000 luces, está hecho de abeto y es uno de los iconos de la ciudad.

Trasporte público gratis con la entrada

Como apunte de interés, cabe recordar que cuando se acerque la hora del choque, es recomendable que los fans de Villarreal que ya se encuentren en el centro de la ciudad se desplacen en metro desde la parada Stadtgarten de la línea U46 hasta la parada Westfalenhallen. La entrada para el partido da derecho al uso gratuito del metro.

Con la entrada digital se debe pedir un billete de transporte gratuito adicional a través de la web de DSW21 para poder usar el transporte público con esa entrada.

¡La marea grogueta ya ha invadido las calles de Dortmund!