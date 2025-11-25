UEFA Youth League: El Villarreal gana al Borussia Dortmund y alcanza los dieciseisavos de final (1-2)

Claro que sí, la cuarta victoria seguida llegó en Dortmund, en Alemania, frente al Borussia. Cuatro triunfos seguidos suma el juvenil del Villarreal en esta UEFA Youth League. Este martes el equipo de Pepe Reina derrotó al Borussia Dortmund en el último suspiro (min. 88) gracias al gol del mediocentro ovetense Unai Rodríguez. Antes, Hugo López firmó el 0-1, y mediada la segunda parte llegó el empate. Pero en el último suspiro el 1-2 del asturiano sirvió para clasificarse para los dieciseisavos de final de esta atractiva competición sub-19.

Hugo López celebra su gol que sirvió para adelantar a su equipo en el marcador. / Villarreal CF

El tempranero gol del mediapunta murciano Hugo López marcó el devenir de una primera parte donde los vila-realenses tuvieron mucha llegada a la portería alemana. Ese 0-1 se materializó en el minuto 9 cuando el centro del lateral Aran Vidal lo remató Hugo, sobre la marcha, envió el balón al fondo de las mallas de Aaron Held.

Era el primero de los cuatro tiros del murciano a portería y el Villarreal ya había cobrado ventaja en el marcador. A partir de ahí el Borussia se estiró aún más y pudo haber empatado el partido en el minuto 11 con un remate de Cherney que escupió el palo de la portería ‘grogueta’. Hugo, Palomares, Iker Adelantado y Unai Rodríguez también intentaron incrementar la ventaja antes que llegase el descanso.

El joven lateral Aran Vidal participó en el 0-1 que anotó el murciano Hugo López. / Villarreal CF

Segunda parte

Poco a poco se le fueron complicando las cosas a un Villarreal que buscaba hacer el segundo gol para no llegar a la recta final sin tantas apreturas, y lo que llegó fue el empate del Borussia Dortmund en el tramo más complicado del encuentro. En el minuto 73, anotado por el zaguero local Paul Ayuk Tanyi. Así que el encuentro volvía a empezar con poco más de un cuarto de hora por delante.

Pero a falta de dos minutos para el final un buen pase de Moussa Traoré al mediocentro ovetense Unai Rodríguez acabó con el balón al fondo de las mallas y el equipo del Villarreal enloquecido festejando un gol para firmar una victoria espectacular. La cuarta seguida.

La próxima cita para el juvenil del Villarreal será el miércoles 10 de diciembre cuando recibirán al Copenhagen en el Mini Estadi, a partir de las 12.00 horas.

Ficha técnica:

-1- Borussia Dortmund: Aaron Held; Tanyi (Hamzath, min. 90), Ritter (Ioannis, min. 71), Feddersen; König (Cena, min. 46), Cherny, Fahrenhorst (Tom Lasse, min. 57), Albert, Hoy (Zarqelain, min. 57); Etabasi y Diallo.

-2- Villarreal: Pau Polo; Palomares, Diallo, Mark Pla, Aran Vidal (Dani Reyes, min. 80); Manu Portela (Modou, min. 80), Unai, Seydou; Gaitán (Traore, min. 71), Hugo López (Albiol, min. 71) e Iker Adelantado (Mauro Roca, min. 57).

Goles: 0-1. Min. 11: Hugo López. 1-1. Min. 73: Tanyi. 1-2. Min. 88: Unai.

Árbitro: Rares Vidican (Rumanía). Amonestó a los locales Fahrenhorst y Cena; y a los visitantes Mauro Roca, Thiago y Pau Polo.

Campo: Dortmund Brackel Training Ground.

Entrada: 500 espectadores.