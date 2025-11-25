Villarreal CF | La Cátedra Endavant entrega becas a 75 deportistas de élite de la UJI

La Universitat Jaume I ha celebrado una nueva edición de la entrega de las becas de la Cátedra Endavant Villarreal CF del Deporte que ha contado con la presencia del vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Vicent Cervera; la responsable de Relaciones Externas y Protocolo del Villarreal CF, Paloma Masó; además del director del Servicio de Deportes y de la Cátedra Endavant Villarreal CF del Deporte, Carlos Hernando.

En su intervención, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Vicent Cervera, ha destacado el esfuerzo por mantener una carrera académica y deportiva. «No es fácil combinar la exigencia de unos estudios universitarios con el compromiso que requiere la práctica deportiva de alto nivel, pero vosotros lo estáis consiguiendo con dedicación, disciplina y pasión».

Además, Cervera ha destacado que «la UJI está plenamente comprometida en facilitar esta compatibilidad, con programas e iniciativas pensadas para facilitar la carrera académica y deportiva, como horarios flexibles, apoyo académico personalizado y una oferta formativa adaptada a vuestras necesidades, incluida la posibilidad de disfrutar de una estancia Erasmus sin renunciar a la práctica deportiva. Todas estas iniciativas han culminado con la aprobación el día 23 de septiembre de nuestro Programa de Deportistas de Élite».

Un proyecto afianzado

Por su parte, Paloma Masó también ha puesto en valor el esfuerzo que supone para los deportistas de la UJI el hecho de compaginar estudios y deporte porque «requiere mucha dedicación y organización» y ha destacado las más de 600 becas y 360.000 euros que ha concedido la Cátedra desde el curso 2012.

Así mismo, Carlos Hernando ha vuelto a destacar el nuevo programa de deportistas de élite de la UJI, aprobado el pasado día 23 de septiembre por el Consejo de Gobierno de la UJI. El nuevo Reglamento establece tres niveles de deportistas (Élite ORO, PLATA y BRONCE) , con un apoyo reforzado para facilitar la «carrera dual», que incluye la flexibilización académica y beneficios integrales de salud (psicológico, nutricional y fisioterapia), además del reconocimiento de créditos ECTS por la representación deportiva. Hernando, también ha hecho un repaso de los datos de los becados de esta edición.

Entrega de becas en la UJI. / Damián Llorens / UJI

En el acto se han entregado los cheques a los beneficiarios de las becas de la Cátedra Endavant Villarreal C.F. del Deporte de la UJI que este curso ha otorgado 40.000 euros entre el estudiantado de la Universidad. Este año han recibido los cheques un total de 75 deportistas. Así, se han beneficiado 33 mujeres y 42 hombres, con una dotación económica media de 533 euros hasta un máximo de 1.000 euros.

Los deportistas que han recibido las becas corresponden a 17 modalidades diferentes. La modalidad que más deportistas becados ha obtenido es el atletismo con 22 becados, seguida del fútbol con 18. Después le siguen en número los deportistas de las modalidades de natación, balonmano y taekwondo y hockey. Otras modalidades becadas son aeronáutica, yudo, patinaje, baloncesto, ajedrez, golf, halterofilia, kárate, montaña y escalada, esgrima y pelota.

Becas Cátedra Endavant. / Damián Llorens / UJI

En cuanto a estudios, los deportistas están matriculados en 30 grados diferentes. Las titulaciones más cursadas son las de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con 12 estudiantes y la de Maestro/a en Educación Primaria con siete deportistas seguidas de Enfermería y Administración de Empresas con cinco. El centro con más deportistas becados es la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con 31, seguido por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ambas con 15 y por último la Facultad de Ciencias de la Salud con 11. Por su parte de la Escuela de Doctorado ha tenido tres becados.