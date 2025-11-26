Foyth carga contra el arbitraje, manda un mensaje a la afición y valora las opciones del Villarreal en Champions

Fue uno de los protagonistas de la derrota en Dortmund por 4-0, sin quererlo evidentemente, y probablemente siendo víctima del tinte casero que tuvo el Davide Massa.

Al inicio del segundo acto, cuando el Villarreal CF buscaba el empate, con 1-0 abajo, un remate a bocajarro que aparentemente le dio en el pecho fue considerado hombro por el árbitro, quien señaló el punto de penalti y le mostró la roja directa a instancias del VAR.

El capitán del Submarino dio la cara y apuntó que la actuación del árbitro condicionó el partido: «Las decisiones del colegiado fueron muy duras para nosotros. No hay nada que hacer, no sirve de nada quejarse y decir cosas de más».

El zaguero expresó el sentir del vestuario tras el choque en Alemania: «La verdad que la forma de la derrota nos duele, porque en el primer tiempo habíamos hecho un grandísimo trabajo, teníamos el partido controlado y en dos decisiones mínimas se nos lio».

Los jugadores del Villarreal agradecen el apoyo de la afición en Dortmund. / Christopher Neundorf

Así ve la acción del penalti

Un Foyth que no cree que su acción fuera de penalti, aunque entonó el mea culpa. «Yo, por mi parte, pedirle disculpas a mis compañeros, a pesar de que mi intención no fue nunca la de tocar la pelota con la mano. Si hubiera tenido intención me tendría que haber dedicado a ser portero porque mis reflejos serían extraordinarios», comentó irónicamente sobre la acción.

Clasificarse es posible

El argentino dejó bien claro que nadie en el vestuario considera que el equipo está eliminado. «En la ducha estábamos hablando que tenemos que ganar los tres partidos y vamos a ir a por ellos. Creemos en nosotros, aunque quizá aún ganándolos no nos da para clasificarnos», explicó, reconociendo que «no estamos haciendo la Champions con la que tanto soñábamos el año pasado».

Mensaje a los desplazados

Por último, mando un mensaje a los 1.200 desplazados. «Pedirle disculpas a la afición. Intentaremos lograr los tres puntos en los próximos dos partidos en casa para llegar con vida al último».