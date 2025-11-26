La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca

La Real Federación Española de Fútbol, como cada miércoles, ha publicado las sanciones a los jugadores y dirigientes de la jornada anterior, en este caso de la 13ª fecha del campeonato liguero. En esta, recoge una sanción al consejero del Villarreal CF Fernando Roig Neguerolestras dirigirse al colegiado del partido José Luis Mancilla tras la conclusión del partido.

Una actuación que también desquició a Marcelino García Toral, quien tras el triunfo amarillo se quejó por la permisividad del árbitro para beneficiar al Mallorca en sus recurrentes pérdidas de tiempo. En el acta, José Luis Mancilla reflejó en el acta lo siguiente: "Una vez finalizado el partido, y cuando me disponía a entrar por la puerta de mi vestuario, el consejero delegado del club local. D Fernando Roig Negueroles se dirigió a mí en los siguientes términos: "menudo arbitraje". Este señor fue identificado por el el delegado de campo del club local", concluyó.

La resolución de la RFEF. / RFEF

15 días de sanción

Y este miércoles, la RFEF ha anunciado la sanción: "15 días de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas, con multas accesorias en aplicación del artículo 52 CD... (Artículo: 124)".

De este modo, no podrá estar en el palco en los partidos ante la Real Sociedad del próximo domingo en Anoeta (14.00 horas) ni en el duelo contra el Getafe en La Cerámica, regresando en el derbi autonómico en el Ciutat contra el Levante. Además, tampoco estará en Copa del Rey en el duelo ante el Antoniano del próximo miércoles.