El uno a uno del Villarreal en Dortmund: ¿quién ha sido el más destacado?

El Villarreal CF se ha quedado sin margen de error para buscar la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones tras caer goleado en su visita al Borussia Dortmund (4-0), en una noche aciaga para el equipo amarillo, que perdió todas sus opciones entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo con dos acciones controvertidas.

Después de una primera parte notable del conjunto de Marcelino García, en la que neutralizó por completo a su rival y dispuso de las mejores ocasiones, el tanto de Guirassy en el descuento tras una posible mano de un compañero provocó un efecto en cadena que se prolongó en los primeros compases de la reanudación, con un penalti ratificado por el VAR, la expulsión de Juan Foyth y dos goles casi consecutivos que lo noquearon de forma definitiva.

Galería de imágenes: La afición del Villarreal toma las calles de Dortmund / Ismael Mateu

Aquí, las notas de los titulares

Luiz Júnior | 7 |. Paró todo lo parable, no sufrió en el juego aéreo ni en las salidas y detuvo un penalti. Nada que decirle en los goles encajados.

Mouriño | 5 |. Fue de más a menos, alternando buenas intervenciones con otras en las que no pudo frenar a sus oponentes.

Foyth | 6 |. Fue uno de los mejores del Submarino, yendo a los cruces y mandando en defensa. Fue expulsado de manera dudosa.

Renato Veiga | 5 |. Correcto en líneas generales, con buena primera mitad y lastrado por las decisiones del colegiado. Fuerte atrás.

Sergi Cardona | 5 |. Buena primera mitad, pero yendo de más a menos. Le costó en la recta final y cometió el penalti del 4-0.

Comesaña | 6 |. Dio la cara alternando la derecha y el centro del campo, incluso como falso 9. Bien con balón y fuerte defensivamente.

Thomas Partey | 4 |. No encontró su sitio en la medular, no terminó de canalizar el juego y no se hizo fuerte en su parcela. Le faltó presencia.

Pape Gueye | 5 |. Le puso intensidad, ganas y mucha personalidad. Pudo marcar varias veces, pero estuvo errático. Lejos de su mejor nivel.

Buchanan | 7 |. Tuvo personalidad, generó peligro y pudo marcar varios goles. Fue el mejor del Submarino anoche.

Nicolas Pepe | 4 |. Era un partido para sacar su mayor repertorio y le costó. No marcó las diferencias y no estuvo preciso en el remate.

Oluwaseyi | 5 |. Bien en la primera parte con constantes cambios de ritmo y desmarques, pero le faltó acierto en los metros finales.

Ismael Mateu

Los suplentes

Moleiro | 6 |. Atrevido.

Rafa Marín | 5 |. Serio.

Parejo | 5 |. Sereno.

Pau Navarro | 5 |. Cumplió.

Ilias Akhomach | 5 | Peleón.

El 4-0 no hizo justicia al buen rendimiento del Villarreal.