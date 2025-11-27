La Champions de los infortunios obliga al Villarreal a una gesta

No arrojan la toalla, pero son conscientes de que la empresa es harto complicada. La goleada sufrida el pasado martes en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund (4-0) dejó un sabor agridulce a los componentes de un Villarreal CF en el que todavía se espera dar buena imagen y competir en las tres jornadas que restan para el término de la fase de liga de la presente edición de la UEFA Champions League.

De puertas para dentro, la opinión es clara, hay que aprender de todas las situaciones vividas en las cinco jornadas, corregir los errores cometidos y apoyarse en los momentos competitivos que ha tenido el Submarino en cada partido y poder sostenerlos a lo largo de los 90 minutos los siguientes compromisos para, al menos, intentar llegar con vida a la última jornada, también en Alemania, contra el Bayer Leverkusen.

Con solo un punto de 15 posibles, el conjunto que dirige Marcelino García Toral ocupa la 34ª posición de 36, aunque con 9 unidades todavía en juego la clasificación es posible, aunque deben darse varios factores y que todos sean favorables, tanto los resultados propios como los de otros equipos que pelearán por ese top-24.

La afición del Villarreal en Dortmund. / VILLARREAL CF

Demasiados infortunios

Sin querer transmitir un discurso victimista, en el club de la Plana Baixa se lamentan las diferentes situaciones que en las cinco jornadas disputadas han caído hacia el lado del rival, incluyendo el orden del calendario, ya que no hubiera sido lo mismos comenzar recibiendo al Ajax o al Copenhague que midiéndose a Tottenham, Juventus y Manchester City.

Cronológicamente, en cada jornada el Villarreal ha sufrido un infortunio que ha terminado siendo determinante en el resultado.

En Londres, en la 1ª jornada, el error garrafal de Luiz Júnior nada más comenzar el encuentro condenó al equipo a la derrota ante el Tottenham (1-0). Un error humano fatídico. Además, el colegiado perdonó una clarísima segunda amarilla a Xavi Simons que hubiera cambiado el encuentro.

En la segunda jornada, un pase atrás de Parejo en la medular a la zaga provocó la reacción de la Juventus, que llegó a ponerse 1-2, aunque finalmente se logró el empate en el descuento. Otro error humano. Este ha sido el único de los cinco partidos que el Villarreal ha conseguido ver portería.

Ante el Manchester City, donde la derrota puede considerarse la más clara, hubo una fase del encuentro en la que el Submarino tuvo el 1-2 para meterse en el partido, pero la puntería no estuvo afinada, cayendo por 0-2.

En Chipre, ante el Pafos en campo neutral, la actitud demasiado contemplativa, dos mano a mano fallados y un gol de córner (con falta a Luiz Júnior, eso sí) sentenciaron a un combinado groguet que fue incapaz de ni si quiera igualar el duelo.

Y el martes, las decisiones del colegiado Davide Massa, antes y después del descanso con sendas manos que perjudicaron al equipo, terminaron desesperando a los amarillos, que se fueron del partido y finalmente cayeron por 4-0.

Guirassi marca el 1-0 en el descuento de la primera parte. / CHRISTOPHER NEUNDORF

La honra y la gesta

Ahora restan tres jornadas para el término de la fase de liga, 9 puntos con dos duelos como local ante dos rivales asequibles y que están a tiro, como es el Copenghague, o por debajo, como es el caso del Ajax, único de los 36 conjuntos que todavía no ha puntuado tras cinco jornadas.La clasificación todavía podría ser posible si el Villarreal logra sumar 10 puntos, por lo que también habría que ganar en Alemania al Bayer Leverkusen.

Pero no solo eso, hay que ganar por orgullo, por no irse de vacío de la Champions y, como conviene recordar, para ingresar una buena suma de millones de euros en las arcas del club que, por ahora, no se han podido obtener al seguir con el casillero de victorias a cero.

Tras el palo de Dortmund, el Villarreal piensa en Liga, pero con el orgullo herido para intentar hacer la gesta y pasar en Champions.