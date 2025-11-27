El excelente mes de noviembre tiene premio para el Villarreal: Gerard, Moleiro y Marcelino nominados

El espectacular noviembre del Villarreal (tres victorias) no ha pasado desapercibido en LaLiga y hasta tres jugadores del Submarino pueden recibir su galaradón, tal y como informó LaLiga.

Gerard Moreno tiene muchas opciones de levantar el trofeo al mejor jugador del mes. El capitán amarillo, que ha resurgido tras su lesión, ha marcado en todos los partidos, además goles clave porque todos abrieron la lata y fueron clave para conseguir el triunfo. El resto de nominados son Lamine Yamal, Mbappé, Oyarzabal y Griezmann.

Sergi Cardona levanta a Alberto Moleiro en la celebración del gol del triunfo ante el Athletic en Vila-real. / Gabriel Utiel

Respecto al sub-23, Moleiro lo ganó en octubre y vuelve a estar en la lista junto a Bellingham, Fermín López, Valentín Gómez y Álvaro Rodríguez. El mediapunta vuelve a tener sus opciones aunque su competencia es mayor y quizás Fermín pueda ser el elegido.

Y Marcelino también optará a ser el mejor entrenador, compitiendo ante Hansi Flick y el Cholo Simeone. Los tres han firmado el pleno de victorias y se disputarán el galardón. Una muestra del excelente momento que atraviesa el Submarino en Liga, compitiendo sin complejos ante los tres grandes del fútbol español.