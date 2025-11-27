Cada gol, 10 kilómetros en patines: el reto viral de un aficionado del Villarreal

Gol del Submarino o en contra.. y a patinar. El seguidor amarillo Daniel Teruel está arrasando en redes sociales con el reto Villarreal Sobre ruedas que consiste en recorrer los kilómetros de los goles que haya en los partidos del Villarreal por 10, en las tres competiciones.

Es decir, si el resultado es 2-1 ante el Mallorca tiene que hacer 30, si cae 0-4 contra el Borussia Dortmund, 40. Estos fueron los que le tocó hacer ayer: «Con derrota duele más. Pero lo importante es cumplir porque esto, más allá del desafío, forma parte de un cambio físico. He perdido ocho kilos en dos meses», relata.

Groguet de tota la vida, Daniel confiesa que una de las mayores curiosidades es la cantidad de mensajes que recibe por cada gol anotado o recibido: «Al segundo ya hay gente que contesta. En Instagram tengo 2 millones de visualizaciones y en Tik Tok un millón. El alcance es enorme aunque no tenga tantos seguidores». , apunta a Mediterráneo.

¿Y cuando va ganando el Villarreal 2-0, no querrías que marcara más? Su respuesta es sincera: «Si van empate, prefiero que marquen y hacer 10 km más; si van ganando 3-1, que no haya más», comenta antes de detallar la ruta más larga: «En el de 60 km la ruta fue Villarreal, Burriana, Almassora-Castellón y Benicàssim. Fue mortal y acabé con los pies muy hinchados», finalizó pensando ya en el resultado ante la Real Sociedad... y luego viene la Copa.