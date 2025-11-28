LaLiga como terapia para un Villarreal con proyección para luchar por el título

Si la Champions League se ha convertido en un laberinto con difícil salida para el Villarreal, la Liga le está abriendo un camino histórico que nadie esperaba. Tras 13 jornadas disputadas, los de Marcelino mantienen el pulso con los tres colosos del fútbol español (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid), son terceros con 29 puntos, a tres del líder... y sostienen una proyección de 85 puntos que significaría pelear por el título.

Después del varapalo de Dortmund, otro más este curso en la máxima competición europea, el Submarino vuelve donde es feliz, donde gana cuando juega bien y cuando no juega tan bien. Se repuso de la derrota contra el City en Mestalla (0-2). Se repuso de la derrota ante el Pafos en Cornellà (0-2) y buscará reponerse, esta vez, en San Sebastián el próximo domingo (14.00).

Resulta complicado pensar que el Submarino pueda mantener el ritmo de los tres candidatos al título, aunque la realidad de este primer tercio de Liga indica que está en la pomada en cuanto a puntuación... y lo más importante, que ha abierto una brecha sideral sobre los rivales directos por el objetivo sensato de volver a la Champions.

Tani Oluwasey celebra el 2-1 al Mallorca. / GABRIEL UTIEL

Fiabilidad

Este Villarreal posee una virtud que no se veía desde los tiempos de Manuel Pellegrini. Su facilidad para ganar le ha permitido superar los récords de la etapa dorada del chileno como entrenador, donde logró la mayor clasificación con el histórico subcampeonato (2007/08), finalizando con 77 puntos. En dicho curso, la primera vuelta acabó con 35 puntos. Es decir, en caso de sumar más de seis puntos al término de las primeras 19 jornadas batiría esta marca y se afianzaría como el mejor Submarino de siempre, en Liga.

El mejor local

Una de las mayores fortalezas del Submarino está siendo el Estadio de La Cerámica, donde suma 19 puntos de 21 y es el mejor local junto al Atlético de Madrid, pero con un mejor balance de goles (18-4). Solo el empate in-extremis del Betis con un golazo de Antony impidió el pleno al 21.

Gerard, ante el Mallorca. / GABRIEL UTIEL

«Por aquí no»

La inversión del club ha permitido a Marcelino reforzar una posición clave: la defensa. Las llegadas de Santiago Mouriño, Renato Veiga y Rafa Marín han potenciado el rendimiento defensivo. Los datos hablan por sí solos: en los últimos cuatro partidos solo ha recibido un gol, el de Samú Costa.

Fondo de armario

«Entran Mikautadze, Buchanan, OluwaseyiPape Gueye y Solomon», fueron los cinco revulsivos ante el Mallorca. Un fondo de armario descomunal que revienta a los rivales con el paso de los minutos y amplía las variantes para Marcelino en cada partido.

Sin una versión súper

Todo ello sin una versión súper de un Villarreal con margen de mejora en cuanto a su juego. De hecho, jugadores de suma importancia como Mikautadze, el fichaje más caro de la historia, o el propio Ayoze Pérez, están buscando su prime. Mientras tanto, los de Marcelino le sacan ocho puntos al Betis, 12 al Athletic... y buscarán seguir molestando a los titanes.