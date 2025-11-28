Villarreal B | David Albelda: «El domingo nos espera un partido tremendamente complicado»
El Villarreal B visitará a un Juventud Torremolinos que en casa no pierde desde la primera jornada
David Albelda, entrenador del Villarreal B, dijo que este domingo en el campo del Juventud Torremolinos (12.00 horas) les espera «un partido tremendamente complicado», al destacar la gran trayectoria del conjunto malagueño que solo perdió en su feudo en la primera jornada. «Lo vamos a afrontar con la máxima ilusión y pensando que las estadísticas están para romperse», aseguró.
El filial amarillo sigue sin encontrar una línea regular de resultados, aunque el juego exhibido no se ve premiado con haber sumado más puntos. «Por encima de los marcadores que estamos obteniendo, las sensaciones, para mí, sí que son buenas. Es cierto que en esta categoría cada partido es una historia diferente», abundó Albelda.
El rival
Se visita a un recién ascendido como es el Juventud Torremolinos que debuta esta temporada en Primera Federación y que se está mostrando muy sólido. «Ellos juegan en un campo de unas dimensiones bastante diferentes a las que tenemos nosotros. Tienen un equipo luchador y allí tendremos que estar muy bien defensivamente si queremos sacar algo positivo», destacó el entrenador valenciano del Villarreal B.
A nivel deportivo, para este partido el filial amarillo recupera al central Ismael Sierra y al centrocampista Alassane Diatta, ambos tras cumplir el partido de suspensión, pero mantendrá la baja del extremo colombiano Luis Quintero que una semana más no está disponible para poder jugar. Por su parte, el Juventud Torremolinos dispone de todos sus efectivos.
