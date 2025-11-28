Villarreal | El discurso de Marcelino, entre Dortmund y Anoeta: «No hay que dudar de nosotros»

Marcelino García, entrenador del Villarreal CF, siempre ha querido separar LaLiga de la Champions, pero son vasos comunicantes así que es imposible hablar de una competición sin referirse a la otra, sobre todo cuando están tan cercanos en el tiempo. Así que mirando al frente a la cita de este domingo, 30 de noviembre del 2025, a las 14.00 horas en Anoeta, pero echando también un vistazo atrás, a Dortmund, a ese engañoso 4-0.

Razonamiento

«Creo que nos vino en esta Champions un momento de poca fortuna», dijo. «Y en LaLiga, pues los detalles nos vienen a favor: el otro día, por ejemplo, por hablar del último partido contra el Mallorca, que en el tramo final metemos el 2-1», observó. «Tenemos que seguir mejorando, es obvio, pero en ningún caso hay que dudar de nosotros», manifestó. «Pero para mí, lo dije al final del partido -matizó, volviendo a la cita en el Signal Iduna Park-, no hay nada que reprochar a mis futbolistas: todo lo contrario». «Debemos potenciar el nivel competitivo que estamos demostrando y animarles, que ya lo saben, a que sigan por este camino, donde después de la jornada número 13 estamos a tres puntos del líder», saltó de una competición a otra durante toda la rueda de prensa. «Quiere decir que también estamos haciendo las cosas muy bien», reivindicó. «Porque para sumar 29 puntos de 39, tienes que hacer las cosas muy bien», recalcó el técnico de Villaviciosa.

Marcelino García Toral, en Dortmund. / UEFA

«Intentaremos seguir haciéndolas: no tan bien como hasta ahora, sino mejor», fue de LaLiga EA Sports a la Liga de Campeones. «Porque es la mentalidad que debemos tener», incidió. «Y cuando nos toque el próximo partido de la Champions, pues ganarlo, porque ya nos toca», zanjó Marcelino.

Ocho puntos de colchón

El Submarino está en una posición privilegiada. Recién superado el primer tercio liguero, cuenta con un margen de ¡ocho puntos! respecto al Betis y Espanyol (además, intercalado todavía está el Atlético), con lo que repetir Champions, por vez primera en la historia del Villarreal, es todo menos algo descabellado.

«Debemos sumar puntos para, la próxima temporada, volver a jugar la Champions», expuso. «Porque cuantas más veces juegas la Champions, futbolistas, entrenador, club, todos, más posibilidades tienes de ganar partidos de Champions», teorizó. «Cuando tienes menos experiencia, pues vemos que los mínimos detalles, como estábamos hablando, te castigan», profundizó el asturiano.

Su discurso iba, cómo se ha visto, del Borussia Dortmund a la Real Sociedad. «Ojalá seamos capaces de jugar [en Anoeta] con matices añadidos, pero al nivel del primer tiempo [del martes], cuando, jugando en aquel campo contra ese rival poderoso, ofensivamente, que mete tantos goles, no nos generaron situaciones de gol ninguna», comentó.

«Borrar y olvidar»

«Venimos de cuatro victorias consecutivas; además, en campos complicados y contra rivales difíciles también», elogió. «Creo que este equipo demuestra capacidad para competir con cualquiera», enfatizó de nuevo. «Tengo la completa seguridad de que vamos a rendir a un muy buen nivel allí», incidió, mirando a San Sebastián. «Y borrar y olvidarnos del partido de Dortmund, donde el resultado es excesivo en contra para los méritos que el equipo hizo, sobre todo hasta la expulsión y el 2-0», concluyó el técnico.