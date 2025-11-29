Marcelino regresa a Anoeta, uno de sus estadios talismán: Esta es la convocatoria del Villarreal
El técnico del Submarino suma 6 triunfos, 3 empates y 1 sola derrota en 10 visitas con los diferentes clubs que ha dirigido
En la campaña 2006/07, la de su debut en Primera, ganó 2-3 en Donosti con el Recreativo de Huelva
Marcelino García Toral ha aterrizado en la tarde de este sábado en el Aeropuerto de Vitoria con semblante sonriente antes de partir por carretera hacia San Sebastián. El técnico asturiano del Villarreal CF tiene duende en Anoeta, donde ha conseguido sumar en nueve de sus diez visitas al campo de la Real Sociedad.
Al respecto, el balance del técnico asturiano con los diferentes equipos con los que ha visitado Donosti es de seis triunfos, tres empates y una sola derrota, con 16 goles a favor y 9 en contra.
La única derrota cosechada se produjo la temporada pasada, ya con el Villarreal, cuando cayó por la mínima (1-0) con un gol del japonés Take Kubo en el mes de diciembre de 2024.
Su historial en Anoeta
Sus visitas a Anoeta han sido cuatro equipos distintos. Ha visitado a la Real cuatro ocasiones con el Villarreal; dos con el Valencia; otras dos con el Athletic y una, la primera, a los mandos del Recreativo de Huelva. En aquella ocasión, campaña 2006-2007, su debut en Primera, se impuso en Anoeta por 2-3.
Con su actual equipo en su primera etapa, 2014-2016, consiguió dos triunfos, por 1-2 en la 2013-2014 y 0-2 en la 2015-2016, mientras que empató sin goles en la 2014-2015. La temporada 2024-2025 se impuso por un contundente 1-3 con goles de Comesaña, dos, y Sorloth mientras que Merino marcó para los locales.
La convocatoria
Con vistas al duelo de este domingo en Anoeta (14.00 horas), correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga, Marcelino ha desplazado a todos sus jugadores disponibles, a excepción de los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa.
Estos son los citados por Marcelino
