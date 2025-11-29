La previa: El Villarreal B con el mono de trabajo, el pico y la pala en su visita a Torremolinos

En el transcurso de una temporada que empieza a ser lo más parecido una la montaña rusa, el Villarreal B juega este domingo en un campo que requerirá de mono de trabajo y del pico y la pala. El conjunto vila-realense visita al Juventud Torremolinos en el Estadio Municipal El Pozuelo a partir de las 12.00 horas. Allí se tiene que intentar ganar el que sería segundo partido lejos de casa, tras vencer en Cartagena.

Alassane Diatta es el motor del filial del Villarreal en el centro del campo. / Juan Francisco Roca

Un encuentro para el que el técnico David Albelda podrá recuperar a dos futbolistas importantes para su esquema. Es el caso de los sancionados Ismael Sierra (central) y Alassane Diatta (mediocentro). El primero de ellos es posible que no recupere la plaza en el eje de la zaga por el regreso del lesionado Lautaro, pero Diatta apunta a estar entre los once elegidos. Sigue de baja por lesión el colombiano Luis Quintero.

Enfrente estará un Juventud Torremolinos debutante en la categoría que como local solo ha perdido un partido y fue en la primera jornada de liga, frente al Europa (0-1). El resto fueron tres empates y dos victorias. El no haber ganado más partidos en casa le ha penalizado bastante. El pasado fin de semana dieron un golpe de autoridad ganando en el feudo del Teruel (0-1).

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro, Jean Ives, Eneko Ortiz; Alassae Diatta, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo Viveros, Hugo López; y Álex Rubio.