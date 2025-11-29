El reto de Gerard Moreno con el Villarreal ante la Real Sociedad: No hay quinto malo

El idilio de Gerard Moreno con el gol siempre ha sido mágico. Pasan las temporadas y el capitán del Villarreal CF sigue viendo portería con asiduidad. Es más, de no ser por lar lesiones, el Killer de Santa Perpètua de Mogoda llevaría unos números estratosféricos, y eso que es ya de por sí el máximo goleador de la historia del Submarino con 124 goles en 304 partidos oficiales con la elástica grogueta.

En el presente ejercicio, tras perderse siete encuentros por lesión de la 2ª a la 8ª jornada, el barcelonés de 33 años suma cuatro jornadas ligueras marcando de forma consecutiva, un hito que ya había conseguido con anterioridad en tres ocasiones, siendo la última vez que lo logró fue hace dos años.

Gerard Moreno marcó con el Villarreal ante el Mallorca. / GABRIEL UTIEL

Su momento actual

En la presente campaña 2025/26, el ariete catalán ha sido capaz de anotar en los últimos cuatro partidos de LaLiga, ya que lo hizo frente al Valencia en la jornada 10, frente al Rayo Vallecano (11ª), ante el Espanyol (12ª) y el Mallorca en la fecha 13ª el pasado sábado.

Ahora, Gerard buscará el cinco de cinco este domingo en Anoeta, en el duelo que mide al Submarino a la Real Sociedad en el duelo de la 14ª jornada, a las 14.00 horas.

Sus grandes rachas

Curiosamente, la última racha de más de cuatro jornadas marcando de forma consecutiva fue hace dos años, y casi coinciden las mismas jornadas y fechas que la actual. El Totti del Villarreal fue capaz de marcar desde la 9ª jornada a la 13ª en la temporada 2023/24, anotando ante Las Palmas, Alavés, Granada (dos goles), Athletic Club y Atlético de Madrid.

Gerard Moreno pidió perdón tras anotar el 0-1 con el Villarreal en el campo del Espanyol. / Agencias

Otra racha de cuatro partidos de LaLiga consecutivos marcando por parte del catalán data de la temporada 2021/22, concretamente, desde la 17ª jornada 17 a la jornada 19ª, disputándose el duelo de la 4ª jornada, que había sido aplazada, entre la 18ª y la 19ª.

Mientras que su primera gran racha liguera marcando fue de cinco jornadas seguidas abarcó dos campañas, ya que fue desde la 38ª de la 2018/19 hasta la 4ª de la siguiente 2019/20, anotando frente al Getafe, Granada, Levante, Real Madrid y Leganés.

Gerard Moreno, que no fue utilizado en Dortmund, reaparecerá este domingo en Anoeta, donde quiere hacer valer aquello de no hay quinto malo y marcarle a la Real.