El rocambolesco pasado del entrenador de la Real Sociedad en el Villarreal

El banquillo de la Real Sociedad está, en los últimos tiempos, íntimamente ligado al Villarreal CF. Imanol Alguacil, lateral derecho que jugó en el Submarino en la temporada del estreno en Primera y en la siguiente (la del regreso a la élite, entre 1998 y el 2000), cedió el testigo, el pasado verano, a Sergio Francisco, que veía recompensado su sobresaliente labor en el filial (subió a LaLiga Hypermotion, aunque él ya había sido ratificado meses antes del éxito obtenido con el Sanse). El irundarra también tiene un pasado como groguet, seguramente más desconocido y, hasta cierto punto, rocambolesco.

Tenemos que retroceder más de dos décadas atrás, a la temporada 2001/2022. Y, más que mirar directamente al amarillo, enfocar a los colores rojo y blanco del Onda. Los azulejeros acababan de obtener un histórico ascenso a la Segunda División B, categoría de bronce ya desaparecida en la que actuaron como filial del Villarreal. Fue un paso efímero, ya que no pudieron mantenerse.

«Vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para ganar» El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, admitió que van «a tener que hacer un partido casi perfecto para ganar», porque el Villarreal es «uno de los mejores equipos de LaLiga». «Lleva cuatro victorias seguidas y es el que más porterías a cero tiene», subrayó. Aunque la Real no arrancó bien, señaló que «siempre ha sentido la confianza de los jugadores». «Ahora, tras cinco jornadas sin perder, se nota que todos están más sueltos», acabó.

Orígenes

Hacía apenas tres años que el Submarino había desembarcado en la élite y la prolífica Cantera Grogueta de hoy en día estaba en una fase embrionaria, de ahí que la entidad de Fernando Roig tuviera que ingeniárselas para crear una estructura en la cual el tránsito de futbolistas del filial al primer equipo fuera algo viable. De ahí el papel ejercido por el Onda, en su corta aventura en la, por entonces, tercera categoría del fútbol español.

Fue el Onda de los Abel Buades, Xavi Gracia, Juanjo Martínez, Oriol Lozano, Antonio Calle, Juanjo Collantes... y Sergio Francisco. El ahora primer técnico donostiarra había terminado el ejercicio anterior a préstamo en el Eibar por los txuri-urdin, con los que había acabado contrato. El Onda buscaba jugadores con experiencia (la ambición era máxima, pero luego la competición no perdonó) y se fijó en el atacante irundarra, que ya había disputado cinco encuentros con el primer conjunto de la Real en Primera y otros 16 en Segunda División con los armeros.

Seis goles en 36 jornadas

Fue un futbolista con peso, al disputar 36 de las 38 jornadas (21 encuentros como titular, de los cuales completó 14) con el Onda y anotar seis goles en 2.047 minutos.

Además, dado su buen desempeño, también era un habitual en los entrenamientos del Villarreal CF.

El descenso significó una completa renovación en el Onda. Sergio Francisco, a pesar de que había firmado para dos ejercicios, se marchó y continuó su carrera en otros clubs de Segunda B y Tercera, como Real Unión de Irún (otras dos etapas), Zamora, Lorca Deportiva, Gimnàstic de Tarragona, Sestao River y Laudio (entre otros), hasta su retirada en 2012.

En los banquillos

Rápidamente pasó a ser el segundo entrenador en el club de su ciudad y, un año después, ya manda en el Real Unión. En 2014 entró en la Real Sociedad, subiendo escalones en la estructura de la entidad: en mayo del 2022 tomó las riendas del Sanse y esta campaña llegó a la cúspide para dirigir a los Álex Remiro, Mikel Oyarzabal...