La crónica | El Villarreal B domina y golea a un peleón Juventud Torremolinos (0-3)

Salió cara y el Villarreal B se reencontró con la victoria en un campo complicado como el municipal El Pozuelo de Torremolinos. Al descanso los de David Albelda ya tenían el partido medio encarrilado con los goles de Laurato y Dani Fernández (pp). Pero quedaban aún unos 45 segundos minutos, largos y peligrosos. La expulsión del local Alejandro Camacho (min. 64) y el golazo de Víctor Moreno (el 0-3) allanaron el camino a la victoria. Incluso se falló un penalti en el minuto 85.

Albert Garcia lideró el ataque del filial amarillo en el partido en Torremolinos. / Redacción

Salió mandando el filial amarillo. En plan dominador y dando avisos a un rival que, como local, no perdía en casa desde la primera jornada de liga. El gol de Lautaro, con la izquierda, a la media vuelta y a pase de Budesca, llegó en el minuto 13. Antes de ello Albert García avisó, enviando el cuero a las manos del portero. Con el 0-1 y tras otra ocasión marrada por Budesca, los locales reaccionaron. Rubén Gómez intervino en el minuto 29 a tiro de Iban Ribeiro. Diatta también lo intentó (fuera). Y en el descuento una falta escorada botada por Víctor Moreno, la peinó el central Dani Fernández a su propia portería. Al descanso, 0-2.

Segunda parte

Fue de mucho dominio y de mucho control del Villarreal B, en especial a raíz de la expulsión del local Alejandro Camacho en el minuto 64, que apagó la efervescencia de los malagueños en el arranque. Con diez, pronto llegaría el 0-3 de Víctor Moreno desde 35 metros. Ahí quedó visto para sentencia el partido. Incluso el mejor del partido, Moreno, erró un penalti en el minuto 85.

Ficha técnica:

-0- Juventud Torremolinos: Javi Cuenca (Fran Martínez, min. 76); Roldán, Climent, Dani Fernández (Cristian, min. 74), Edu; Lesedi, Gori (Cristóbal, min. 74); Camacho, Escardó (Pito Camacho, min. 46), Usse Daio (Gallego, min. 74); e Iban Ribeiro.

-3- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca (Bonafé, min. 86), Lautaro, Jean Ives, Eneko; Alassane (Thiam, min. 75), Carlos Maciá (Pablo Pascual, min. 86); Moreno, Facundo (Barry, min. 75), Gaitán (Hugo López, min. 62); y Albert García.

Goles: 0-1. Min. 13: Lautaro. 0-2. Min. 55+1: Dani Fernández (pp). 0-3. Min. 72: Moreno.

Árbitro: David Cambronero González (Cuenca). Amonestó al local Escardó; y al visitante Carlos Maciá. Expulsó con roja al local Alejandro Camacho (min. 64).

Campo: Municipal El Pozuelo.

Entrada: 800 espectadores.