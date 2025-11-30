La crónica del Villarreal: Moleiro ejecuta a la Real en Anoeta (2-3)

Es un expediente X. Lo del Villarreal CF en el presente ejercicio es digno de estudio. Todo lo que no le sale en la Champions League, sí le llega en forma de éxitos en LaLiga. Sin en el torneo europeo la moneda siempre se decanta hacia el otro costado, en el torneo doméstico a los amarillos les sale todo, hasta tal punto de estar al achecho del liderato en la 14ª jornada.

Eso mismo pudo verse en Anoeta, donde el Submarino vivió un partido loco, de infarto, en el que se puso 0-2 al poco de iniciarse la segunda pare con goles de Ayoze y Moleiro, que vio como en la recta final la Real Sociedad le igualaba 2-2 y, en el descuento, en el 95, el propio Moleiro sacaba un latigazo para dejar claro que este equipo no se da nunca por vencido.

La dolorosa derrota en Alemania ante el Borussia de Dortmund obligaba al Submarino a dar un paso al frente, un golpe de autoridad en LaLiga como lleva haciendo a lo largo de la presente temporada en el campeonato doméstico.

Sin sorpresas en la alineación

Ya advirtió Marcelino que no haría rotaciones y que dispondría de aquellos jugadores que mejor estuvieran físicamente. Por ello, apenas hubieron sorpresas en el once inicial, ya que no descansó ni Santi Comesaña, indiscutible para el técnico asturiano. En la defensa rotó a Renato Veiga por Rafa Marín, y de centro del campo en adelante, lo esperado, Pape Gueye de escudero de Moleiro, Buchanan, Gerard Moreno y Ayoze, que parece haberle ganado la partida a Mikautadze.

Buchanan y Guedes disputan el esférico / Agencia EFE

El encuentro comenzó como el clima y la temperatura, frío y muy gélido. Ni Real ni Villarreal se hicieron con el control del juego en un duelo de estrategas en el que ambos equipos presionaron alto la salida de juego del rival en busca de morder tras fallo del oponente. Y eso mismo aprovecharon los donostiarra en una floja primera media hora, donde algunos errores en iniciación de juego provocaron varios sustos en el marco groguet, especialmente una de Sadiq que, solo, remató alto.

Despertaron los amarillos a la media hora donde un disparo elevado de Comesaña hacía presagiar lo que se iba a venir. Pedraza, mejor en ataque que en defensa, recibió de Buchanan por la izquierda para darle un pase de la muerte a Ayoze Pérez... que la empujó y se bebió su segundo café de la temporada (así celebra sus tantos). Gol y 0-1 en el minuto 31.

Una alegría que estuvo a punto de convertirse en doble cuando, tras un brillante pase en diagonal de Comesaña, Gerard fallaba solo sin el meta Remiro en su marco.

Alfonso Pedraza asistió en el primer tanto del encuentro / Agencia EFE

El Villarreal se había convertido en el dominador del juego en la recta final del primer acto, pero en el tiempo de descuento, en los cinco de prolongación, el partido se animó y pudo pasar de todo.

Dos paradones de Luiz Júnior a remates de Elustondo y Brais Méndez dieron paso a un disparo de primeras de Moleiro que no fue gol de milagro. Descanso.

Gran arranque en el segundo tiempo

Marcelino mantuvo el mismo bloque en la segunda mitad. La Real arrancó más envalentonada, pero los de la Plana Baixa controlaron la conexión entre la medular vasca y sus futbolistas ofensivos.

De hecho, el primer equipo que asustó fue el Submarino cuando, en el minuto 54, Pedraza mandaba un centro-chut por encima del meta Ramiro, quien in extremis sacaba el balón evitando el 0-2. Un segundo gol amarillo que no pudo evitar dos minutos después.

Robo espectacular de Mouriño, triangulación amarilla, toque sutil de espaldas de Ayoze a Moleiro y el tinerfeño la controla, se la prepara, mira y ejecuta: ¡Golazo!

Faltaba poco más de media hora y parecía que el encuentro estaba encarrilado. Pero no. El Submarino se volvió a complicar él solo. En el 60, ante la presión donostiarra, Pedraza rifaba un balón en un despeje hacia el centro que recogió Carlos Soler para mandar un trallazo a la escuadra: 1-2 y a sufrir.

Gonçalo Guedes, con el esférico después del gol de Carlos Soler / Javier Etxezarreta / EFE

La media hora final fue no apta para cardiacos. Luiz Júnior realizaba otro paradón, esta vez a Guedes, evitando un gol por la escuadra. Marcelino movió ficha e introdujo a Mikautadze y Parejo a falta de 20 minutos, y poco después a Ilias Akhomach y Sergi Cardona.

Con ellos el Submarino tomó oxígeno y resistía, buscando el peligro a la contra. El duelo entró en un intercambio de golpes que no favorecía a los amarillos. Y llegó. En un error de Mouriño con falta incluida, Barrenetxea anotaba el 2-2 de falta directa.

Parecía todo terminado, pero no. En un partido loco volvió a aparecer él, Moleiro, para meter un latigazo desde la frontal en el 95 y darle la victoria a un Villarreal que sonríe y sigue al acecho del liderato de Primera División.