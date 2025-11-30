Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Real Sociedad-Villarreal: rueda el esférico en Anoeta

El Submarino busca su quinta victoria consecutiva en liga para acomodarse en la tercera plaza

Ayoze, Comesaña y Gueye saltando a calentar en Anoeta

Ayoze, Comesaña y Gueye saltando a calentar en Anoeta / Villarreal CF

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF está visitando Anoeta desde las 14:00 horas con la resaca de la dura derrota sufrida el pasado martes en Dortmund. Con rotaciones, Marcelino espera conseguir su quinta victoria consecutiva en liga y ha apostado por una alineación muy reconocible con Gerard y Ayoze Pérez en la punta de ataque.

Sigue el partido en el minuto a minuto de Mediterráneo.

