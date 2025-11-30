Directo Real Sociedad-Villarreal: rueda el esférico en Anoeta

El Villarreal CF está visitando Anoeta desde las 14:00 horas con la resaca de la dura derrota sufrida el pasado martes en Dortmund. Con rotaciones, Marcelino espera conseguir su quinta victoria consecutiva en liga y ha apostado por una alineación muy reconocible con Gerard y Ayoze Pérez en la punta de ataque.

Arranca el partido en Anoeta, tendrá la primera posesión del partido la Real Sociedad.

SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS. Suena el himno de la Real Sociedad cuando estamos a punto de que empiece el encuentro.

RESTAN DIEZ MINUTOS PARA EL INICIO. Os recordamos la alineación del conjunto amarillo para saltar a Anoeta: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Pedraza, Comesaña, Gueye, Buchanan, Moleiro, Gerard y Ayoze.

EL RETO DE GERARD MORENO. El delantero catalán vuelve a ser titular en Anoeta y tiene ante sí el reto de conseguir anotar por quinta jornada consecutiva. Gerard Moreno hace el gesto del número cinco y busca en Anoeta marcar por quinto partido consecutivo. / Villarreal CF

LAS PALABRAS DE MARCELINO. El técnico amarillo insistió en que salvo el «gran error» del Pafos, pequeños detalles marcan su flojo balance de resultados en la Champions y que «para sumar 29 puntos de 39, tienes que hacer las cosas muy bien». Para leer las declaraciones al completo, pinche aquí. Marcelino, entrenador del Villarreal, a su llegada al aeropuerto de Vitoria. / Villarreal CF

LOS 'GROGUETS' SOBRE EL VERDE. Ya están los once futbolistas del conjunto amarillo sobre el terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento. Los titulares del Villarreal calentando en Anoeta / Ismael Mateu

VICTORIA DEL FILIAL. A falta de menos de veinte minutos para que acabe el partido, el Villarreal B está consiguiendo superar por 0-3 al Juventud Torremolinos. Además, el conjunto local se ha quedado con un futbolista menos.

LOS NOMINADOS EN EL VILLARREAL. Después del gran mes de noviembre en liga del Villarreal, hay tres nominados para ser premiados en la parroquia amarilla. SI quieres descubrir quienes son, pincha aquí. Gerard Moreno controla un balón en La Cerámica. / GABRIEL UTIEL

GANADORES DEL SORTEO MEDITERRÁNEO. Juan José Guitérrez y Javier Gutiérrez, ganadores del sorteo para abonados de Mediterráneo de dos entradas y viaje con la expedición, han podido disfrutar de todo el trayecto y realizarse fotografías con los jugadores de la primera plantilla. Juan José Guitérrez (i) y Javier Gutiérrez (d), ganadores del sorteo de Mediterráneo, junto a Ayoze Pérez / Ismael Mateu