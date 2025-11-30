Marcelino, después la vibrante victoria en Anoeta: "Es una barbaridad todos los puntos que hemos sumado"

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, valoró una victoria “tan importante como difícil” ante una Real Sociedad que llegó a complicar un encuentro que los amarillos tenían muy controlado. Aunque admitió que los fallos en la salida de balón dieron vida al rival , destacó la fortaleza del grupo para sobreponerse y sumar 32 puntos de 42 posibles, una cifra que calificó directamente de “salvajada”. En un contexto de máxima exigencia por la carga de la Champions, elogió la cohesión del vestuario, el rendimiento de jugadores como Moleiro y reafirmó su apuesta por un estilo que, aunque implique riesgos, es parte de la identidad del equipo.

En liga está saliendo todo bien (al contrario que en Champions)

“Si en Champions hubiéramos cometido estos errores puntuales, hubiéramos ganado. Seguramente no. Teníamos el partido muy controlado. Con 0-2 la Real estaba en su peor momento y le dimos vida con una acción que debimos evitar. Es cierto que Carlos (Soler) metió un golazo, nos quitaron la misma telaraña dos veces. A partir de aquí todo se hizo complicado, el equipo que va por detrás empieza a creer y te meten un segundo gol de una falta extraordinaria. Difícil. Luego tuvimos ese punto de suerte para lograr tres puntos al final importantísimos, tan importantes como difíciles. Cosechar una victoria aquí nos debe llenar de satisfacción, sumar 32 puntos de 42 me parece una salvajada. A recuperarnos y pensar en la Copa".

Este año se ganan muchos partidos igualados

"Es tremendo, por eso hay que darle la enhorabuena a los futbolistas. Es una barbaridad todos los puntos que sumamos y además, habiendo jugado en los campos que hemos jugado. Somos un grupo cohesionado, el que sale al campo aprovecha todos los minutos. El cuerpo técnico está muy agradecido porque lo que estamos haciendo no es nada sencillo, teniendo en cuenta que estamos jugando la Champions, no como la temporada pasada. Es cierto que tenemos que palear esos momentos puntuales que nos dificulta algo que tenemos bien encauzado".

Fallos en salida de balón que han costado caro

"Es nuestra forma de jugar y tenemos que asumir ciertos riesgos, sino es complicado atraer al rival para jugar con espacios. Por los futbolistas que tenemos no podemos renunciar a nuestra identidad. Sí que tenemos que intentar que esas tomas de decisiones, en las que el riesgo prevalece sobre el beneficio, que no se hagan. Es una cuestión de seguir entrenando. Es fútbol y si hemos sumado tanto es porque hemos desarrollado este juego".

Una Real que complicó mucho al Villarreal

"En el inicio tuvimos algún problema en los ajustes, tuvimos poco balón y nos costó progresar. Luego es un equipo que acumula futbolistas por delante de balón y teníamos que intentar tapar muy bien el pase de fuera a dentro. En el segundo tiempo a raíz del 1-2 fueron con más convicción a la presión y nos generaron problemas. Ocasiones claras, desde dentro del área, no les concedimos muchas y cuando ya pensamos que lo teníamos medio solventado, cometimos un error y una acción magistral de Barrene puso el 2-2 metió a la Real en el partido".

Alberto Moleiro celebra su segundo gol ante la Real. / AFP7 vía Europa Press

Gran rendimiento de Moleiro

"Está muy finito cara al gol. Lleva seis goles, son muchos. Hoy el primero fue un golazo y el segundo, convicción. Lo que hace dos meses no tenía porque no veía portería y se precipitaba, fue meter el primero y acertar. Está en muy buen momento. Es un jugador en constante crecimiento, es lógico que pasar de Las Palmas al Villarreal no es sencillo, pero con su juventud es para ensalzar su adaptación. Todos en el club estábamos muy convencidos con su fichaje y nos está dando la razón".

La tangana al final del partido

"No sé quién estaba, vi a Brais y a algunos un poco alterados. Lo único que intenté fue apaciguar, porque no tenemos ni unos ni otros nada que ganar y sí, mucho que perder. Espero que todo haya quedado en un calentón porque el final también es proclive a que eso suceda, porque fue un final muy eléctrico".