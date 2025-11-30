La previa: El Villarreal pretende dar un golpe de autoridad en Anoeta

El Villarreal CF quiere dar un golpe de autoridad en Anoeta. La dolorosa derrota del pasado martes en Alemania ante el Borussia de Dortmund (4-0), en la Champions League, ha dejado herido el orgullo de una plantilla que es sabedora de que tiene mucho más potencial que el mostrado hasta la fecha en la máxima competición continental. Por eso mismo, los amarillos quieren emular lo realizado ante el Espanyol (triunfo por 0-1) en LaLiga tras caer también en Europa en Chipre ante el Pafos (1-0).

Un paralelismo cuyo su desenlace se dará este domingo por la tarde en San Sebastián, donde el Submarino visita a una Real Sociedad al alza a la hora de la paella (14.00 horas).

Marcelino, entrenador del Villarreal, a su llegada al aeropuerto de Vitoria. / Villarreal CF

Confianza en sí mismos

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico, liderado por Marcelino García, han hecho terapia de grupo en los días posteriores al traspié del Signal Iduna Park. De puertas para adentro se sacan conclusiones positivas de la imagen dada y se lamentan las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo natural del encuentro. Por ello, se sigue teniendo fe y confianza en el nivel que este grupo de futbolistas está demostrando en el presente campeonato liguero.

Al respecto, el Villarreal ya ha ganado en estadios complicados, como los del Sevilla, Valencia y Espanyol. Además, encadena cuatro victorias consecutivas y triunfo en siete de los últimos nueve encuentros, estando totalmente afianzados en la tercera posición.

Pedraza y Comesaña, jugadores del Villarreal, a la llegada al aeropuerto de Vitoria. / Villarreal CF

A doblar la puntuación

Es más, si ya de por sí es una empresa ambiciosa y complicada ganar en Donostia, el reto que tiene hoy el Submarino es mayúsculo si cabe, puesto que, en caso de triunfo, el conjunto de la Plana Baixa estaría doblando en puntuación a la Real Sociedad con algo más de un tercio de LaLiga transcurrido. En caso de éxito groguet, los de Marce sumarían 32 unidades por las 16 que tienen los dirigidos por el irundarra Sergio Francisco.

Pero que nadie se confíe, porque los donostiarras atraviesan por su mejor momento en el presente ejercicio, ya que tras ganar solo uno de los ocho primeros encuentros del campeonato, con cinco derrotas de ocho envites, ahora acumulan cinco duelos sin perder, con tres triunfos y dos empates. Para romper esa buena dinámica txuri-urdin, Marcelino pretende alinear un once muy competitivo, dando entrada a varios de los futbolistas que no jugaron o entraron en el segundo acto en Alemania, especialmente en ataque.

Los posibles once de Real Sociedad y Villarreal CF. / Ismael Mateu

El posible once

Así, Luiz Júnior estará en el arco; en la zaga se antoja el regreso de Alfonso Pedraza en el lateral izquierdo, con Renato Veiga y Juan Foyth en el eje, y Santiago Mouriño por la derecha (podría entrar Rafa Marín; en ese caso, descansaría o el argentino o el uruguayo). En la medular, se prevé descanso a Santi Comesaña en el doble pivote, donde Dani Parejo estará acompañado por Pape Gueye. Arriba, parece seguro el regreso de Alberto Moleiro por la izquierda, con Tajon Buchanan o Nicolas Pepe por la derecha; y en punta, Gerard Moreno es fijo, con Georges Mikautadze o Ayoze Pérez a su lado en busca de dar un golpe de autoridad.