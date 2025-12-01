El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante la Real Sociedad: Vota al mejor

Luiz Júnior | 8 |

Hizo cinco paradas, tres de ellas magistrales que evitaron goles. Además, muy bien por arriba. Le hicieron dos golazos.

Mouriño | 6 |

Fuerte, serio y muy metido en el partido. Bien la anticipación, como en el 0-2, pero cometió un error en la falta del 2-2.

Foyth | 6 |

Cumplió mandando en el eje de la zaga, con su oficio y personalidad habitual. Sin brillantez pero con buen trabajo.

Rafa Marín | 6 |

Bien en líneas generales, en las ayudas y yendo con velocidad al cruce y las coberturas. Algún error en salida de balón.

Pedraza | 5 |

Partido irregular, con bastantes pérdidas en defensa y regaló el balón del 1-2. En ataque estuvo bien, asistió en el 0-1.

Comesaña | 8 |

Gran despliegue en el centro del campo. Muy activo ayer, recuperando, iniciando bien el juego y llegando. A gran nivel.

Pape Gueye | 6 |

Partido intermitente del senegalés, con buenas fases en defensa y con llegada, con otras con algunas imprecisiones.

Buchanan | 6 |

Siempre que apareció generó peligro, pero estuvo algo desasistido. Desbordó y centró bien cuando pudo encarar.

Moleiro | 8 |

Tuvo gran inspiración, con calidad y visión de juego. Tuvo un gol en la primera mitad e hizo dos golazos.

Ayoze Pérez | 8 |

Gol y asistencia para el tinerfeño en un partido en el que estuvo muy inspirado y generó mucho peligro en ataque.

Gerard Moreno | 6 |

De más a menos en un partido muy exigido por la zaga rival. Filtró bien pero apenas tuvo remates. Falló un gol claro.

TAMBIÉN JUGARON

Parejo | 5 |. Confiado.

Mikautadze | 6 |. Activo.

Cardona | 6 |. Profundo.

Akhomach | 6 |. Incisivo.

Oluwaseyi | 6 |. Eléctrico.