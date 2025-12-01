El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante la Real Sociedad: Vota al mejor
Los goles de Alberto Moleiro, por partida doble, y Ayoze Pérez sirvieron al Submarino para llevarse los tres puntos de Anoeta
Luiz Júnior | 8 |
Hizo cinco paradas, tres de ellas magistrales que evitaron goles. Además, muy bien por arriba. Le hicieron dos golazos.
Mouriño | 6 |
Fuerte, serio y muy metido en el partido. Bien la anticipación, como en el 0-2, pero cometió un error en la falta del 2-2.
Foyth | 6 |
Cumplió mandando en el eje de la zaga, con su oficio y personalidad habitual. Sin brillantez pero con buen trabajo.
Rafa Marín | 6 |
Bien en líneas generales, en las ayudas y yendo con velocidad al cruce y las coberturas. Algún error en salida de balón.
Pedraza | 5 |
Partido irregular, con bastantes pérdidas en defensa y regaló el balón del 1-2. En ataque estuvo bien, asistió en el 0-1.
Comesaña | 8 |
Gran despliegue en el centro del campo. Muy activo ayer, recuperando, iniciando bien el juego y llegando. A gran nivel.
Pape Gueye | 6 |
Partido intermitente del senegalés, con buenas fases en defensa y con llegada, con otras con algunas imprecisiones.
Buchanan | 6 |
Siempre que apareció generó peligro, pero estuvo algo desasistido. Desbordó y centró bien cuando pudo encarar.
Moleiro | 8 |
Tuvo gran inspiración, con calidad y visión de juego. Tuvo un gol en la primera mitad e hizo dos golazos.
Ayoze Pérez | 8 |
Gol y asistencia para el tinerfeño en un partido en el que estuvo muy inspirado y generó mucho peligro en ataque.
Gerard Moreno | 6 |
De más a menos en un partido muy exigido por la zaga rival. Filtró bien pero apenas tuvo remates. Falló un gol claro.
TAMBIÉN JUGARON
Parejo | 5 |. Confiado.
Mikautadze | 6 |. Activo.
Cardona | 6 |. Profundo.
Akhomach | 6 |. Incisivo.
Oluwaseyi | 6 |. Eléctrico.
